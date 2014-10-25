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Yaşam

Alkollü içkilere cam ambalaj zorunluluğu

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı yeni düzenlemeye göre alkollü içkiler, cam malzemeden yapılmış ambalaj ile satılacak

25 Ekim 2014 17:11

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, alkollü içkiler, açık alkollü içki satış belgesine sahip otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl'likler ve bira hariç, cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya sunulacak.

Ambalajı cam olmayan alkollü içkilerin, aynı belgeye sahip otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl'likler ve bira haricindekilerin 1 Eylül 2015'ten itibaren perakende satıcıları veya açık alkollü içki satıcıları tarafından satışı yapılamayacak.

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