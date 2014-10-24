Uçakta alkollü içki tartışması: Allah’a daha yakınız, uçağı düşüreceksiniz

Onur Air’in geçtiğimiz salı günü İstanbul-Malatya seferini yapan saat 10.20 uçağında bir yolcuyla kabin ekibi ve diğer yolcular arasında ‘alkol’ nedeniyle tartışma yaşandı.

Uçak havalandıktan kısa süre sonra hostes tarafından yolculara “alkollü ve alkolsüz içecek satışı başlamıştır” anonsu yapıldı. Anonsun ardından servise başlayan hostesler ile 40 yaşlarındaki erkek bir yolcu arasında tartışma çıktı.

Erkek yolcu yanına giden kadın hostese “Müslüman değil misiniz? Niye alkol servisi yapıyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

Hostes: Allah her yerde sizinle tartışmam

Türkiye’nin Müslüman bir ülke olduğunu söyleyen yolcu, “Allah’a daha yakınız, uçağı düşüreceksiniz” dedi.

Habertürk'ün haberine göre; bunun üzerine hostes ise yolcuya “Allah her yerde. Sizinle tartışamam” cevabını verdi.

Bu polemiğin ardındansa erkek yolcu kendisine tepki gösteren diğer yolcularla da tartışmaya başladı. Olay kabin ekibi tarafından kaptan pilota iletildi. Yolcu hakkında uçaktan indikten sonra bir işlem yapılmadığı öğrenildi.