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Spor

Dortmund kulübünden Türkiye uyarısı: İslam ülkesine gideceksiniz, kamusal alanda alkol tüketmeyin

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la karşılaşacak Borussia Dortmund, taraftarına çağrı yaptı

21 Ekim 2014 21:49

Borussia Dortmund Kulübü, Arena'ya gelecek olan taraftarlar için bir bildiri yayınladı ve “Bir İslam ülkesine konuk olacağız. Kamusal alanda alkollü içki tüketilmesi hoş karşılanmaz” ifadesine yer verdi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Galatasaray’ın rakibi Borussia Dortmund, İstanbul’da oynayacağı kritik maç öncesi taraftarlarına uyarılarda bulundu.

Takımın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda “Bir İslam ülkesine konuk olacağız. İstanbul bir Avrupa kenti olarak şekillenmişse de kamusal alanda alkollü içki tüketilmesi hoş karşılanmaz. İstenilmeyen bir durum olarak polisle tartışma çıkabilir. Bu yüzden sizlerden şehir içinde çok saygılı ve ölçülü davranmanızı rica ediyoruz” denilerek, taraftarlar daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

 

Dortmund taraftarları Dolmabahçe Meydanı'ndan hareket edecek

 

Alman ekibi ayrıca Galatasaray ile toplanma yeri belirlenmesi için bir görüşme yaptı. Talep edilen noktanın Dolmabahçe Meydanı olduğu, burada bir araya gelen Dortmund taraftarlarının Türk Telekom Arena’ya ulaşımının otobüslerle sağlanması amaçlanıyor.


Dortmund Kulübü ayrıca taraftarlarından stada megafon ve bozuk para getirmemeleri ricasında da bulundu. 

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