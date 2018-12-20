Ali Türkşen: Allah kimseyi Hulusi Akar'ı savunmak zorunda bırakmasın

1996 yılında Kardak'a çıkıp Türk bayrağını diken Sualtı Taaruz Timi'nin başında yer alan ve Balyoz davası sonucu tutuklanıp 3.5 yıl Hasdal Cezaevi'nde kalan askerlerden birisi olan emekli albay Ali Türkşen, sosyal medya hesabında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ilişkin olarak paylaşımlarda bulundu. Türkşen, "Ne İsa’ya yaranabildik ne Musa’ya. Allah kimseyi Aydınlıkçıların erken ergen hezeyanlarına düşürüp, Hulusi Akar’ı savunmak zorunda bırakmasın. Amin" dedi.

Önceki gün TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özür Özel ile Akar arasındaki tartışma tansiyonu yükseltmişti. Özgür Özel, Hulusi Akar'a hapisteki dava arkadaşlarını cezaevindeyken ziyaret etmediğini söylemişti. Cezaevindeki askerler bilirkişi raporuyla kumpasın ortaya çıkmasını beklerken, Hulusi Akar'ın icra subayı Ahmet Erdoğan'ı görevlendirdiğini, Erdoğan'ın "berbat bir uzman görüşü" yazdığını belirten Özel, o bilirkişinin bugün ‘FETÖ'den firari olduğunu söyledi. Hulusi Akar ise cevap olarak, 15 Temmuz'u hatırlatarak "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım, Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde, yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken 'hayır' diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı da bugün, Aydınlık'ta kaleme aldığı yazısında "Türkiye bu beşbenzemez koronun çıkardığı sese teslim olacak bir ülke değildir. Savaş meydanında Mehmetçiğe ve komutanlarına kenetleneceğiz. Hulusi Akar'ın tereddütsüz yanında olmak, bozguncuları bozguna uğratmak içindir" ifadesini kullandı.

Özgür Bursalı, CHP'li Özgür Özel'in Meclis'teki konuşmasını eleştirirken, Hulusi Akar'a sahip çıktı. Bursalı yazısında, Türkşen için ise şunları söyledi:

- Gözünü CHP'den herhangi bir belediye başkanlığına mı dikti bilinmez. Ancak Türkşen öyle bastırıyor ki, neredeyse o kementi sıkan elleri görse, üstüne kapanacak! Sayın 'Kardak kahramanı' Ali Türkşen, o gece FETÖ militanlarına karşı savaşan ve teslim olmayan bir komutanı, bugün yürüyen savaşta mevziye girmemenin dayanılmaz hafifliğiyle hedef alabiliyor. Mesele yine kement meselesi değil… Kementin sahibine çaresiz bağlanma meselesidir.

Ali Türkşen ise, konuyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından çok sert açıklamalarda bulundu. Ali Türkşen, Aydınlık gazetesine ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e çok sert sözlerle yüklenirken, "FETÖ'ye sorsan Perinçekçiyiz, Aydınlıkçılara sorsan Amerikancıyız. Ne İsa'ya yaranabildik ne Musa'ya. Allah kimseyi Aydınlıkçıların erken ergen hezeyanlarına düşürüp, Hulusi Akar'ı savunmak zorunda bırakmasın. Amin" diye yazdı.

Türkşen daha sonraki mesajında ise, "Şu andan itibaren Perinçek tayfa ve Aydınlıkçılar benim için Recep Tayyip Erdoğan ve Hulusi Akar'ın yol arkadaşıdır. Ne cenazenize ne cenazeme. Bundan sonra Özgür Bursalı gibi bebeler dahil bana Amerikancı diyeni gittiği yere kadar kovalarım. Hadsizliğinizin de bir hududu olsun" diye ifade etti.