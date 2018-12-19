'Ergenekon'dan 4.5 yıl tutuklu kalan Çelebi'den Akar'a tepki: Mühim olan subayını esir etmemek

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanıp 4,5 yıl tutuklu kalan ilk muvazzaf subay olan ve 27. Dönemde CHP’nin İzmir milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik olarak "Esir düşmüş subaylarını 3.Kolordu Komutanı iken kendisine bağlı Hasdal Cezaevinde, Kara Kuvvetleri Komutanı iken Mamak Askeri Cezaevinde ziyaret etmiştir. Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil" dedi. Çelebi, Akar'ın görev yeri olan Hasdal dışında tutuklu bulunan askerleri ziyaret etmediğini de belirtti.

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Önceki gün TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özür Özel ile Akar arasındaki tartışma tansiyonu yükseltmişti. Özgür Özel, Hulusi Akar'a hapisteki dava arkadaşlarını cezaevindeyken ziyaret etmediğini söylemişti. Cezaevindeki askerler bilirkişi raporuyla kumpasın ortaya çıkmasını beklerken, Hulusi Akar'ın icra subayı Ahmet Erdoğan'ı görevlendirdiğini, Erdoğan'ın "berbat bir uzman görüşü" yazdığını belirten Özel, o bilirkişinin bugün ‘FETÖ'den firari olduğunu söyledi. Hulusi Akar ise cevap olarak, 15 Temmuz'u hatırlatarak "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım, Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde, yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken 'hayır' diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

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Çelebi de konu hakkında sosyal medyada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan esir düşmüş subaylarını 3.Kolordu Komutanı iken kendisine bağlı Hasdal Cezaevinde, Kara Kuvvetleri Komutanı iken Mamak Askeri Cezaevinde ziyaret etmiştir. Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil.

Görev mahali dışında Sayın Bakan Silivri, Hadımköy, Sincan, Maltepe, Şirinyer zindanlarında esir edilen silah arkadaşlarını ziyaret etmemiştir. Kumpas şehitleri Cem Çakmak, Ali Tatar ve Murat Özenalp'in cenazelerinde bulunmamıştır.”