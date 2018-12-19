Emekli albaydan Hulusi Akar'a: Bedduamızı aldınız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz

TBMM’de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışmanın ardından Balyoz davasında yargılanan Murat Tulga’dan tepki geldi. Tulga, Özel’in sözlerine atıf yaparak Akar’a “Siz bizlerin bedduasını alan adamsınız… Unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz…” diyerek seslendi.

Önceki gün TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında Özel ile Akar arasındaki tartışma tansiyonu yükseltmişti. Özgür Özel, Hulusi Akar'a hapisteki dava arkadaşlarını cezaevindeyken ziyaret etmediğini söylemişti. Cezaevindeki askerler bilirkişi raporuyla kumpasın ortaya çıkmasını beklerken, Hulusi Akar'ın icra subayı Ahmet Erdoğan'ı görevlendirdiğini, Erdoğan'ın "berbat bir uzman görüşü" yazdığını belirten Özel, o bilirkişinin bugün ‘FETÖ'den firari olduğunu söyledi. Hulusi Akar ise cevap olarak, 15 Temmuz'u hatırlatarak "Arkadaşlarını ziyaret etmeyen alçaktır. Hasdal'dan çıkmadım. Arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için her türlü riski aldım, Saat 20.30 civarında içeri o alçaklar girdiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, 'başımıza geçeceksin' dediler ve ben bunu reddettim. İçinizde, yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken 'hayır' diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Bu tartışma sonrası balyoz davasında yargılanıp 32 ay tutuklu kalan emekli albay Murat Tulga, odaTV’de dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Altında imza olmayan bir kağıtta sadece ismi yazılı olduğu için tutuklu kalan Tulga’nın yazısından bir kısım şöyle:

CHP, Balyoz davası kararının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinde tasfiye edilmiş subaylara iade-i itibar bulunmak için hazırladıkları yasa teklifini, 20 Haziran 2014’te, TBMM Başkanlığı'na sunmuştur. İktidar Partisi bu yasayı gündeme almamıştır bile…

Dreyfus’a gösterilen vefanın Türkiye’de bir karşılığı var mıdır? Yoktur.

Bir özür dilemek, çekilen ezaya bir vefa var mıdır? Yoktur.

En son Alb. Murat Özenalp davasında Yargıtay’ın verdiği karar bu adaletsiz devletin ve yargının resmi görüntüsüdür.

MSB Hulusi Akar, son Meclis Bütçe görüşmelerde;

“Cezaevlerindeki arkadaşlarımın hayatını kolaylaştırmak için için her şeyi yaptım diyor…

'İçinizde yatağa yattığınız zaman düşünün, kafanızda tabanca varken hayır…' diyebilecek kaç kişi var? Denemeden söylemeyin” diyor…

Biz denedik Sayın Akar.

Silah arkadaşlarımız kafalarında adaletsizlik silahı varken direnirken öldüler…

Bırakın bize ahkam kesmeyi.

Sizi ve vefasız komutanları bizler, Hasdal’da, Hadımköy’de, Mamak’da, Maltepe’de Şirinyer’de, Silivri’de, Sincan’da çok iyi tanıdık.

Gerçekleri, arkadaşlarımız için cenaze törenlerini, hapishanelerde çocuklarımıza yaptığımız düğünleri, bu gözler gördü. Her gün bin kere öldük.

Kumpas Davalarda sırasında yaşananlar; Türkiye’yi, Fransa’nın yaşadığı Dreyfus Davasından yüz yıl sonra bir Post-modern Dreyfus Davalar karanlığı ve ayıbı ile yüz yüze bırakmıştır. Bu ayıp sizin üyesi olduğunuz siyasi partinindir, o dönemin komutanlarınındır, sizindir Sayın Akar…

İşte bu yüzden size hakkımızı helal etmiyoruz…

Siz bizlerin bedduasını alan adamsınız…

Unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz…

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