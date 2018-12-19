HDP'li Beştaş: Hulusi Akar unutmasın ki onun Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde darbe teşebbüsü yaşandı

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanı olarak ilk kez geldiği Meclis Genel Kurulu’ndaki 'tutumu, ses tonu ve adeta tehdit içerikli konuşması'nı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. “Biz halkın seçtiği milletvekilleriyiz, kendisi atanmış bir bakan ve memur, bakanlar nihayetinde memurdurlar” diyen Beştaş, “Genel Kurul onun denetlediği; hizaya çeker derler ya, onu yapabileceği bir yer değildir. O gece birçok milletvekili gibi kendimi kışlada hissettim doğrusu ve vahim bir durumdu” diye konuştu.

Akar’ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesinde kafasına tabanca dayandığına ilişkin verdiği bilgiyle ilgili de konuşan ve bu durumun bir tartışma konusu olmadığını belirten Beştaş, “Ne kadar kahraman olduğunu anlatmaya çalıştı ama unutmasın ki onun Genelkurmay başkanı olduğu dönemde bir darbe teşebbüsü oldu” dedi.

"Biz halkın seçtiği milletvekilleriyiz, kendisi atanmış bir bakan ve memur"

HDP’li Beştaş, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmeleri tartışılırken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaşadığı gerilimdeki tutumu ve uslübu tartışma yaratan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar konusunda T24’e şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle Genelkurmay Başkanıyken yaşananları Türkiye unutmadı, hafızalarda çok canlı henüz. Milli Savunma Bakanı olarak ilk kez Meclis Genel Kurulu’na geldi ve doğrusu tutumu, ses tonu ve tehdit içerikli konuşması kabul edilemez tabii ki. Biz halkın seçtiği milletvekilleriyiz, kendisi atanmış bir bakan ve memur, bakanlar nihayetinde memurdurlar. Kesinlikle yeni sistemde daha bakanların dahi derken birçok yetkiyi ellerinde topladılar bütün bunlara rağmen hala milletvekillerinin statüsü değişmedi 81 milyon yurttaşı temsil eden bir konumdayız anayasaya göre. Hiçbir bakan, -buna Milli Savunma Bakanı da dahil karşısında astları varmış gibi, erler varmış gibi bir tutum içine giremez; bu kabul edilemez. Bu, aynı zamanda esas itibariyle zihniyeti de ortaya çıkarıyor.

"Ne kadar kahraman olduğunu anlatmaya çalıştı"

"Bizler seçilmiş milletvekilleriyiz bakanların gelip bize burada bu şekilde konuşmasını kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz, nitekim hepimiz yanıt verdik. CHP özelinde bir tartışma vardı ama neticede Genel Kurul onun denetlediği; hizaya çekerler ya, öyle bir yer değildir. Ben o gece birçok milletvekili gibi kendimi kışlada hissettim doğrusu ve vahim bir durumdu.

Yani o tartışma konusu bile değildi durup dururken kendisi açıklama gereği duydu. Ne kadar kahraman olduğunu anlatmaya çalıştı ama unutmasın ki onun Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde bir darbe teşebbüsü oldu birinci derecede sorumlu kişilerden bir tanesidir. Halk da bunu takdir ediyor bence."