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Ali İsmail Korkmaz ölümünün 3. yılında anılacak

ALİKEV tarafından düzenlenen anma 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek

24 Haziran 2016 18:26

2 Haziran 2013 günü Gezi Parkı protestoları sırasında, polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ölümünün 3. Yılında anılıyor.

ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) tarafından organize edilen anmada, Nejat Yavaşoğlulları, Ferhat Tunç, Diren İnanç, Hatay Eğitim, Sen Müzik Toplulu ve Kıvılcım Şiir Topluluğu yer alacak

10 Temmuz’da yapılacak olan anmaya katılım ücretsiz olacak.

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