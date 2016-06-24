Ali İsmail Korkmaz ölümünün 3. yılında anılacak

<p>2 Haziran 2013 günü Gezi Parkı protestoları sırasında, polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren <strong>Ali İsmail Korkmaz</strong> ölümünün 3. Yılında anılıyor.</p>\r\n\r\n<p>ALİKEV (Ali İsmail Korkmaz Vakfı) tarafından organize edilen anmada, <strong>Nejat Yavaşoğlulları</strong>, <strong>Ferhat Tunç</strong>, <strong>Diren İnanç</strong>, Hatay Eğitim, Sen Müzik Toplulu ve Kıvılcım Şiir Topluluğu yer alacak</p>\r\n\r\n<p>10 Temmuz’da yapılacak olan anmaya katılım ücretsiz olacak.</p>\r\n\r\n<hr />\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://www.duslerindeozgurdunya.com/" target="_blank">ALİKEV web sitesi için tıklayın</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="https://twitter.com/Alikev_org" target="_blank">ALİKEV Twitter hesabı için tıklayın</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="https://www.facebook.com/aliismailkorkmazvakfi/?fref=ts" target="_blank">ALİKEV Facebook hesabı için tıklayın</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><img alt class="mid-banner" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/files/20160624152619_cltybf7xeaa2nen.jpg" /></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/yargitayin-usul-yonunden-bozdugu-ali-ismail-korkmaz-davasi-yarin-yeniden-gorulecek,336679" target="_blank">Yargıtay'ın usülden bozduğu Ali İsmail Korkmaz davası bugün yeniden görülüyor</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ali-ismail-korkmazin-abisi-bu-kadar-kolay-mi-alileri-yitirmek,312949" target="_blank">Ali İsmail Korkmaz'ın abisi: Bu kadar kolay mı Alileri yitirmek?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/yargitay-ali-ismail-korkmaz-davasinda-yerel-mahkemenin-kararini-usul-yonunden-bozdu,326790" target="_blank">Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında yerel mahkemenin kararını usül yönünden bozdu!</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ali-ismail-korkmazin-ablasi-bir-an-cikivereceksin-diye-bekliyoruz-ama-olmuyor-be-alisim,332599" target="_blank">Ali İsmail Korkmaz kararını protesto eden 4’ü çocuk 40 gence dava açıldı!</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ali-ismaile-son-tekmeyi-atan-polisin-avukati-emri-ben-verdim-diyenler-yargilamaya-dahil-edilmelidir,325140" target="_blank">Ali İsmail’e son tekmeyi atan polisin avukatı: “Emri ben verdim” diyenler yargılanmalı!</a></p>\r\n