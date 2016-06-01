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Ali İsmail Korkmaz öldürülmeseydi, dün üniversiteyi bitirecekti

Heykel önünde bir süre slogan atan grup, daha sonra oturma eylemi gerçekleştirdi

01 Haziran 2016 12:22

Gezi Parkı eylemlerinin 3. yıl dönümünün yaşandığı gün Eskişehir’de bir grup öğrenci, eylemler sırasında dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz için ’kep atma töreni’ gerçekleştirdi. Anadolu Üniversite birinci sınıf öğrencisi okuyan Ali İsmail Kormaz, öldürülmeseydi dün üniversiteden mezun olacaktı. 

Üniversite eğitimini tamamlayıp mezun olan bir grup öğrenci, Gezi Parkı olayları sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ı unutmadı. Mezuniyet töreninde aralarında bulunamayan arkadaşları için toplanan grup, İsmet İnönü Caddesi’nde bulunan Ali İsmail Korkmaz heykelinin önüne geldi. Ellerine aldıkları pankartlarla çeşitli sloganlar atan grup, Gezi Parkı olayları sırasında öldürülen arkadaşlarını andı. Heykel önünde bir süre slogan atan grup, daha sonra oturma eylemi gerçekleştirdi.

Grup daha sonra, ’Ali İsmail Korkmaz’ın atamadığı kepi biz atıyoruz’ diyerek, arkadaşlarının heykeli başında kep atma töreni düzenledi. Grup törenin ardından Ali İsmail Korkmaz heykelinin avucuna karanfil bırakıp olaysız şekilde dağıldı.

 

 

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Ali İsmail KorkmazAnadolu ÜniversitesiEskişehirGezi Parkı eylemleri

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