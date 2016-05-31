Gezi'nin 3. yıl dönümü; İstiklal Caddesi'nde basın açıklaması yapan kitle dağıldı

İstanbul'un İstiklal Caddesi'nde, Gezi Direnişi yıldönümü sebebiyle toplanan grubun önünü kesen polis, kitleye dağılmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Polisin turistleri bölgeden uzaklaştırmaya başladığı, kask ve maske takılması yönünde talimat verildiği belirtildi. Grup, polis barikatlarının olduğu Zambak Sokak önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını bugün Mimarlar Odası'nın Yıldız'daki şubesinin boşaltılması sırasında gözaltına alınıp 5 saat emniyette tutulduktan sonra serbest bırakılan 15 kişinin içinde yer alan Mücella Yapıcı okudu.

Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi. Kitle şu anda Galatasaray Meydanı’na doğru yürüyor.

Öte yandan yıldönümü sebebiyle Gezi Parkı’nın çevresi polis bariyerleriyle kapatılırken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde farklı noktalara polis ve TOMA konuşlandırıldı.