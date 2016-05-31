‘Çıplak adam’ protestosu Gezi'den sonra Fransa’da

Fransa'da çalışma yasası reformunu protesto amacıyla düzenlenen ve haftalardır devam eden gösteriler devam ederken Türkiye’de Gezi Eylemleri sırasında ortaya çıkan benzer bir görüntü oluştu. Normandiya'da bir adam çırılçıplak soyunarak eylemlere katıldı. Gezi Eylemleri sırasında da bir adamın çıplak halde İstiklal Caddesi’nde fotoğrafları basına yansımıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre rafineri işçilerinin greve gitmesiyle yaşanan yakıt sıkıntısı sonucu işe gitmeye çalışan Fransızların tercih ettiği trenlerde de sıkıntılar başlamış durumda.

Çalışma yasası reformu protestoları kapsamında Fransız havayolu şirketi Air France pilotları da greve gitme kararı aldı. Ancak Air France'taki grevin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Fransa'daki 8 petrol rafinerisinin 6'sında hâlâ grevler devam ediyor ve üretim önemli ölçüde azalmış durumda.

Ülkenin kuzeyinde bulunan ve Paris'in enerji talebini karşılayan Le Havre petrol terminalinde işçiler bu hafta da 'greve devam' kararı aldı.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) başını çektiği grevlere İşçi Gücü (FO) sendikası da destek veriyor.

CGT, hükümetin yasalaştırmaya çalıştığı düzenlemelerin iş güvencesini ortadan kaldırdığını söylüyor ve düzenlemenin hükümetin iddia ettiği gibi işsizliği düşürecek bir özelliğinin de bulunmadığını savunuyor.

Hükümetse, yüzde 10'un üzerinde olan işsizliğin kalıcı olarak tek hanelere indirilebilmesi için işgücü piyasasının daha esnek hale getirilmesi ve şirketlere işe alım ile işten çıkarmalarda mevzuat koalylığı sağlanması gerektiğini savunuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise grevlere rağmen çalışma yasası reformundan taviz verilmeyeceğini söylüyor.