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CHP’li Yarkadaş: TMMOB’un boşaltılması Gezi’nin intikamı mı?

Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi

31 Mayıs 2016 19:41

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Mimarlar Odası’nın kullandığı Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın zorla boşaltılmasını TBMM’ye taşıdı.Yarkadaş, “TMMOB’un boşaltılması Gezi’nin intikamı mı?” diye sordu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Yarkadaş, “Fiilen imkânsız bir tahliye talebini yapan Beşiktaş Kaymakamlığı bu talebi hangi amaçla yapmıştır?” dedi.

 

“Gezi'nin intikamı mı?”

 

Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası'nın, Kültür Bakanlığı'yla yapılan protokol gereği 49 yıllığına Mimarlar Odası'na devredildiğini ve oda tarafından 2002 yılından beri kullanıldığını ifade eden Yarkadaş, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 7.12.2015 tarihinde göndermiş olduğu bir yazı ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile imzalanan protokolün tek taraflı olarak iptal edildiğini bildirmiştir. Protokolün iptali üzerine Mimarlar Odası, yürütmenin durdurulması ve iptali için idari mahkemede dava açmıştır. İstanbul 12. İdare Mahkemesi de 8 Mart 2016 tarihli kararında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir” ifadelerinde bulundu.

Bu sabah itibariyle de Beşiktaş Kaymakamlığı'nın, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin kullanımında olan Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın boşaltılması için önce tebligat gönderdiğini, ardından ise sabah saatlerinde zorla boşaltılması için polis eşliğinde binaya girdiğini hatırlatan Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

  • Fiilen imkânsız bir tahliye talebini yapan Beşiktaş Kaymakamlığı bu talebi hangi amaçla yapmıştır?
  • Mimarlar Odası’na yapılan bu uygulama bir intikam operasyonu mudur?
  • "Gezi süreci ve AKP hükümetlerinin çeşitli uygulamalarıyla görüş ayrılıkları bilinen Mimarlar Odası’na yapılan baskının Gezi eylemlerinin simgesi olan 31 Mayıs tarihinde medyana gelmesi tesadüf müdür?
  • Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın cumhurbaşkanlığına mı tahsis edilmesi planlanmaktadır?

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TMMOBBarış YarkadaşBinali YıldırımGezisoru önergesi

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