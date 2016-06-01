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Gezi eylemine tepki gösteren kişiyi polis linçten kurtardı

Ankara'da yapılan Gezi eylemine katılanları tepki gösteren bir kişi darp edildi

01 Haziran 2016 00:33

Ankara'da Gezi eylemlerinin 3. yıl dönümü nedeniyle toplanan grup, kendilerine tepki gösteren bir vatandaşı darp etti. Polis ekipleri, vatandaşı linç girişiminden güçlükle kurtardı.

Ankara'da, bir grup eylemci Gezi Parkı eylemlerinin  3. yıl dönümünde Çankaya Yüksel Caddesi'nde toplandı. Bir süre slogan attıktan sonra Sakarya Caddesi'ne yürüyen grup üyeleri, burada diğer eylemci gruplarla birleşti.

Sakarya Caddesi'nde de bir süre slogan atan grup, ardından basın açıklaması yaptı.

 

Polis son anda kurtardı

 

Grup açıklama yaptığı sırada, bir vatandaş bu açıklamaya tepki gösterdi. Bu eleştiriye sinirlenen eylemciler, vatandaşın üzerine yürüdü.


Eylemcilerin vatandaşı darp etmeye başlamasıyla polis araya girdi. Polis ekipleri, vatandaşı linç edilmekten son anda kurtardı. Vatandaşın bir iş merkezine götürülmesinin arından gerginlik bir süre daha devam etti.

Gerginliğin sona ermesiyle basın açıklamasına devam eden eylemciler, bir süre daha slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

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