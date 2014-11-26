Ali İsmail davasında savcı son tekmeye müebbet, iki polise beraat istedi

Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında, savcı Ali İsmail Korkmaz yerdeyken tekme atmaya devam eden polis Mevlüt Saldoğan hakkında "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis, tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin'in ise beraatini istedi.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ali İsmail Korkmaz davasının 5. duruşması görülüyor.

Savcı polis Mevlüt Saldoğan hakkında “kasten adam öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis cezası isterken, sanık Yalçın Akbulut hakkında ise “kasten yaralama suretiyle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla 12 ilâ 16 yıl hapis talep etti.

Savcı, sivil sanıklardan fırıncı İsmail Koyuncu ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar hakkında ise 8-12 yıl hapis cezası talep etti. Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin’in ise “delil yetersizliği” nedeniyle beraatini istedi.

Polis memurlarının beraati istendi

İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre, 3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Gezi eylemleri sırasında Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın polis ve sivil vatandaşlarca dövülerek öldürülmesi sonucu açılan davanın 5'nci duruşması bugün yapılıyor. Duruşmada savcı tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklarla ilgili mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuksuz yargılanan sanık polis memurlarından Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin’in beraatlerini istedi.

Aldoğan’ın avukatı: ''Vali, Bakan,

Başbakan da davaya dahil edilmeli''

Mevlüt Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan, savcı mütalaasını kabul etmediklerini söyleyerek, "Bu aşamaya kadar yapılan yargılama sürecinde, kesin delilden uzak nasıl böyle bir kanıya varıldı bilemiyoruz. Mahkeme de davayı bitirmenin telaşına düşmüş. Görüntüler Hollanda’ya gönderilsin ve orada darp edilen Ali İsmail Korkmaz mı değil mi o delillendirilsin. Ali İsmail, ‘merdivenden düştüm’ diyor. Merdiven hususu araştırılsın. Merdivenden düşme konusunda kimse Ali İsmail’in başına silah dayamadı" dedi.

Adli Tıp Kurumu’nun raporlarının çelişkili olduğunu savunan avukat Mutlu Karayılan, sözlerine şöyle devam etti:

"Adli Tıp Raporu kopyala yapıştır, avukat anlatsın raporudur. Ali İsmail’in hastaneden çıktıktan sonraki 17 saati kayıp. Belki Ali İsmail’i bir başkası dövdü. Görüntülerdeki kişi Ali İsmail midir, değil midir önce tespit edilmelidir. Bu durumda bir kısım baskılara dayanarak bu davayı bitirme gayretinde olunduğu düşünülür. Müvekkilim kendisine verilen talimatı yerine getirmiştir. Eskişehir Emniyet Müdürü, Valisi, İçişleri Bakanı ve Başbakan da davaya dahil edilip, ifadeleri alınmalıdır. Müvekkilim, polis memurudur, kaçacak durumda değildir. Nakdi kefaletle serbest kalmasını istiyoruz."

Diğer sanık avukatları ise, savcı mütalaasının aleyhlerinde olan konuları kabul etmediklerini bildirdi.

Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi, duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti daha sonra ara kararını açıkladı. Buna göre tutuklu sanıklardan polis memuru Mevlüt Saldoğan, esnaf İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar’ın tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut’un tutuklanma talebinin reddine, yine tutuksuz yargılanan polis memurları Şaban Gökpınar, Yalçın Akdoğan ve Hüseyin Engin’e savunma için ek süre ve sanık müdafilerine ek süre verilmesine karar verildi. Bir sonraki duruşmanın 26 Aralık 2014 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınan dava nedeniyle adliye önünde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Adliye Sarayı çevresi polis bariyerleriyle çevrildi. Davaya destek için Kayseri’ye gelen grup adliyeyi karşıdan gören Erkilet Bulvarı üzerinde bekletiliyor. Ayrıca adliyeye çıkan bütün yollar da yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Davayı salondan takip edecekler ise polis kontrolünden sonra içeri alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında, adliye yakınlarında TOMA, itfaiye, çok sayıda çevik kuvvet ekibi hazır bekletildi.

Davayı takip edenler

Duruşmayı Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve babası Şahap Korkmaz, abisi Avukat Gürkan Korkmaz, CHP Milletvekilleri Durdu Özbolat (Kahramanmaraş), Musa Çam (İzmir), Süheyl Batum (Eskişehir) ve çok sayıda vatandaş takip ediyor.

Davada 4'ü polis 8 sanık yargılanıyor

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir’de düzenlenen Gezi Parkı eylemleri sırasında polis ve sivil vatandaşlarca dövülmüş ve 38 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Korkmaz davasıyla ilgili polis memuru Mevlüt Saldoğan, fırıncı İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever ve fırın işçisi Ebubekir Harlar tutuklu, polis memurları Şaban Gökpınar, Hüseyin Engin ve Yalçın Akbulut ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Sanıklar, 'kasıtlı olarak adam öldürme' suçlamasıyla hakim karşısında.