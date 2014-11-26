Ali İsmail davasında müebbet istenen polisin avukatı: Vali, Bakan, Başbakan da davaya dahil edilmeli

Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemlerinde polis ve sivil giyimli kişilerce dövülerek komaya giren ve 38 gün sonra hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın davasında, hakkında müebbet hapis istenen polis Mevlüt Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan, “Müvekkilim kendisine verilen talimatı yerine getirmiştir. Eskişehir Emniyet Müdürü, Valisi, İçişleri Bakanı ve Başbakan da davaya dahil edilip, ifadeleri alınmalıdır” dedi.

Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Ali İsmail Korkmaz davasında mütalaasını okuyan savcı, Korkmaz çökmüş bir haldeyken vurmaya devam eden polis memuru Mevlüt Saldoğan hakkında müebbet hapis cezası talep ederken, sivil sanıklardan fırıncı İsmail Koyuncu ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar hakkında ise 8-12 yıl hapis cezası talep etti. Mütalaada tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin'in ise beraatını istedi.

Mevlüt Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan, savcı mütalaasını kabul etmediklerini söyleyerek, "Bu aşamaya kadar yapılan yargılama sürecinde, kesin delilden uzak nasıl böyle bir kanıya varıldı bilemiyoruz. Mahkeme de davayı bitirmenin telaşına düşmüş. Görüntüler Hollanda’ya gönderilsin ve orada darp edilen Ali İsmail Korkmaz mı değil mi o delillendirilsin. Ali İsmail, ‘merdivenden düştüm’ diyor. Merdiven hususu araştırılsın. Merdivenden düşme konusunda kimse Ali İsmail’in başına silah dayamadı" dedi.

Adli Tıp Kurumu’nun raporlarının çelişkili olduğunu savunan avukat Mutlu Karayılan, sözlerine şöyle devam etti:

"Adli Tıp Raporu kopyala yapıştır, avukat anlatsın raporudur. Ali İsmail’in hastaneden çıktıktan sonraki 17 saati kayıp. Belki Ali İsmail’i bir başkası dövdü. Görüntülerdeki kişi Ali İsmail midir, değil midir önce tespit edilmelidir. Bu durumda bir kısım baskılara dayanarak bu davayı bitirme gayretinde olunduğu düşünülür. Müvekkilim kendisine verilen talimatı yerine getirmiştir. Eskişehir Emniyet Müdürü, Valisi, İçişleri Bakanı ve Başbakan da davaya dahil edilip, ifadeleri alınmalıdır. Müvekkilim, polis memurudur, kaçacak durumda değildir. Nakdi kefaletle serbest kalmasını istiyoruz."

Diğer sanık avukatları ise, savcı mütalaasının aleyhlerinde olan konuları kabul etmediklerini bildirdi.