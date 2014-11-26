Ali İsmail’e son tekmeyi atan polis: Cumhurbaşkanı, Başbakan Gezi’ye darbe diyor, ben darbe bastırdım!

Ali İsmail Korkmaz aldığı darbelerin etkisiyle kaldırıma çökmüşken ona vurmaya devam ettiği kamera kayıtlarıyla tespit edilen polis Mevlüt Saldoğan, bugünkü duruşmada "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı Gezi için darbe diyor. Ben darbenin bastırılmasında görev aldım" dedi.

Gezi Parkı protestoları sırasında dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’la ilgili davada savcı tarafından hakkında müebbet hapis cezası istenen polis memuru Mevlüt Saldoğan ilginç bir savunma yaptı.

3 Haziran 2013 günü Eskişehir’de İstanbul Gezi Parkı’nda yapılan eylemlere destek için yapılan yürüyüşe polis müdahale etmişti. Bu yürüyüşe katılan ve müdahalenin ardından ara sokaklara kaçan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, aralarında polislerin ve çevre esnafının da olduğu, ellerinde sopalar bulunan bir grup tarafından feci şekilde dövülmüş ve bu saldırıda aldığı darbelerin etkisiyle hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin görüntülerde, aldığı darbelerin etkisiyle kaldırıma çöküp kıpırdayamaz hale geldiğinde bile Ali İsmail’in yüzüne ve göğsüne tekmelerle vurmaya devam ettiği tespit edilen polis Mevlüt Saldoğan, “Bir darbenin bastırılmasında görev aldığını” söyleyerek bunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu’nun yanı sıra hükümet yetkililerinin açıklamalarına dayandırdı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası istenen Mevlüt Saldoğan, bugün yapılan 5. duruşmada unları söyledi:

“O gün bize göstericileri dağıtma talimatı verildiği için o sokakta bulunduk ve göstericilere müdahale yaptık. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı, İçişleri Bakanı Gezi için darbe diyor. Eğer Gezi bir darbeyse ben darbenin bastırılmasında görev aldım” diyerek suçsuz olduğunu savundu. Saldoğan ayrıca sokakta darp ettiği kişinin Ali İsmail Korkmaz olmadığını iddia etti.”