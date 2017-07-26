Ali Ağaoğlu'ndan cinsiyetçi söylem: Tatil için valiz değil, kızlar olmazsa olmazım

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu BBC'ye verdiği röportajda söylediği "O çantalar değil, o çantaları taşıyanlar benim malım" sözlerinin ardından bir kez daha cinsiyetçi açıklamalarıyla gündeme geldi.

Tatil için gittiği Bodrum’da MAG isimli dergiye konuşan Ali Ağaoğlu, tatil için olmazsa olmazının ne olduğu sorusuna "Çok valiz taşımıyorum, gittiğim her yerde zaten valizim var. Yanımda kızlar olmazsa olmaz tabii ki…" yanıtını verdi.

Ali Ağaoğlu, BBC'nin Türkiye ile ilgili olarak yayınladığı belgeselde yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek göstermiş "Bunlar sizin değil mi" sorusuna ise, "Yok ama onları kullananlar benim malım" ifadesiyle yanıt vermişti. Ağaoğlu sözleri için suç duyurusunda bulunan CHP milletvekili Tur Yıldız Biçer’e de “Evime gelsin” sözleminde bulunmuştu.

Ağaoğlu aynı belgeselde "Kuveyt Kraliçesi'ne 'S... git' dedim" ifadesini kullanmıştı.