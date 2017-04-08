Ali Ağaoğlu, "Kuveyt Kraliçesi'ne 'S... git' dedim" ifadesi için özür diledi

İş adamı Ali Ağaoğlu, BBC'nin Türkiye ile ilgili olarak yayınladığı belgeselde kullandığı "Kuveyt Kraliçesi'ne 'S... git' dedim" ifadesi nedeniyle özür diledi. Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Belgeselin bir dakikalık tanıtım fragmanında, evimi yabancılara pazarlamak isteyen bir aracı için sarf ettiğim sözler, Kuveytli dostlarımız için söylenmiş gibi yansıtıldı" dedi.

Ağaoğlu, Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan ve Türkiye'deki demografik farklılıkların konu alındığı belgeselin ilk bölümünde şunları söylemişti:

"Zaten Boğaz'da 9-10 tane yalım var. Bir kere Kuveyt Kraliçesi'ni burada misafir ettim. O talip oldu. 'S... git' dedim. Gitsin o boklu Thames Nehri'nin kenarında yer alsın"

"Belgesel Türkiye-Kuveyt ilişkilerini bozma girişimi"

Ağaoğlu, belgeselin "Türkiye - Kuveyt ilişkilerini bozma girişimi olduğunu" iddia etti. İngiliz televizyonunun bir yıl önce kendisinden randevu istediğini hatırlatan Ağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye belgeseli hazırladıklarını söylediler. Türkiye'nin büyümesinde ve kalkınmasında lokomotif sektörün gayrimenkul sektörü olduğunu belirterek, Batılı ülkelerin Türkiye'nin dinamizmini ilgiyle izlediklerini dile getirdiler. Sektörün sembol ismi olarak benim bir tam günümü kayıt altına alarak röportaj yapacaklarını ve Türkiye ekonomisindeki dinamizmi bu şekilde yansıtacaklarını belirttiler. Ağustos ayında randevulaştık.

"Sözlerim Kuveytli dostlarımız için söylenmiş gibi yansıtıldı"

"Evimde başlayan çekimler Boğaz turuyla devam etti ve Maslak 1453 projemizde tamamlandı. Çekim ve röportajlar için benimle bir tam gün geçirdiler. 2 saatlik belgesel yayınlandığında bu çekimlere 5 dakika yer verildiğini gördüm. Üstelik belgeselin 1 dakikalık tanıtım fragmanında, evimi yabancılara pazarlamak isteyen bir aracı için sarf ettiğim sözler, Kuveytli dostlarımız için söylenmiş gibi yansıtıldı. Kuveytli dostlarımızla kalıcı ve derin ilişkilerimiz var. Her şeye rağmen kendilerini bilgilendirdim ve ortaya çıkan nahoş durumdan dolayı özür diledim"