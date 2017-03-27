Ali Ağaoğlu BBC belgeselinde: Kuveyt Kraliçesi'ne "S... git" dedim; gitsin boklu Thames Nehri'ne!

T24

BBC, Türkiye'yle ilgili belgesel türünde iki bölümlük bir dizi yayınladı. Belgeselde, iş adamı Ali Ağaoğlu ile gerçekleştirilen röportaja da yer verildi. Ağaoğlu'nun ifadeleri tartışma yaratacak cinsten.

"Ben olmasam İngiltere ekonomisi batar" iddiasında bulunan Ağaoğlu, "Dünyada en çok Rolls Royce'u olanlardan biriyim. Yanılmıyorsam 12 tane Rolls Royce'um, 10 tane de Bentley'im var" diyor.

BBC ekibine yaşadığı yalıyı geziren Ağaoğlu, "Burada kimse yaşamıyor benden başka. Kiracılar vardı. 3 milyon dolar verip benim keyfime ortak olacaklardı, hepsini gönderdim" diye konuşuyor. "Zaten Boğaz'da 9-10 tane yalım var" diyen Ağaoğlu, "Bir kere Kuveyt Kraliçesi'ni burada misafir ettim. O talip oldu. 'S... git' dedim. Gitsin o boklu Thames Nehri'nin kenarında yer alsın" ifadesini kullanıyor.

İki bölümden oluşan belgesel, BBC iPlay'den izlenebiliyor. Ancak, site sadece İngiltere'deki kullanıcılarına hizmet veriyor.

BBC'nin tanıtım videosu şöyle: