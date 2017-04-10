Ali Ağaoğlu'ndan "Kadınlar benim malımdır" sözlerine dava açan CHP'li vekile: Evime gelsin!

İş adamı Ali Ağaoğlu, BBC'ye verdiği röportajda "Kadınlar benim malımdır" sözlerine dava açan CHP'li vekil Tur Yıldız Biçer için "O kadın benim evime gelsin" ifadesini kullandı.

Belgeselde yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösteren Ağaoğlu, Reeve'in "Bunlar sizin değil mi" sorusuna, "Yok ama onları kullananlar benim malım" demişti.

Ağaoğlu'na tepki gösteren Biçer, şunları söylemişti:

"Bir kadın milletvekili olarak bu görgüsüzlüğe sessiz kalınmasına da şaşırıyorum. Ağaoğlu kendisini ne zannediyor ki kadınlar için 'mal' ifadesini kullanabiliyor. Ağaoğlu'nun Türkiye'yi temsilinden utanç duyuyorum. Ahlaktan amade müteahhit manzarasını seyrediyoruz. İnsanlıktan çalmanın anlamı yok. İnsanlığın, ahlakın parayla pulla satın alınabilecek bir şeyin olmadığının açık örneğini görüyoruz."