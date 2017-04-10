T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali Ağaoğlu'ndan "Kadınlar benim malımdır" sözlerine dava açan CHP'li vekile: Evime gelsin!

"Ağaoğlu'nun Türkiye'yi temsilinden utanç duyuyorum"

10 Nisan 2017 19:22

İş adamı Ali Ağaoğlu, BBC'ye verdiği röportajda "Kadınlar benim malımdır" sözlerine dava açan CHP'li vekil Tur Yıldız Biçer için "O kadın benim evime gelsin" ifadesini kullandı.

Belgeselde yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösteren Ağaoğlu, Reeve'in "Bunlar sizin değil mi" sorusuna, "Yok ama onları kullananlar benim malım" demişti.

Ağaoğlu'na tepki gösteren Biçer, şunları söylemişti:

"Bir kadın milletvekili olarak bu görgüsüzlüğe sessiz kalınmasına da şaşırıyorum. Ağaoğlu kendisini ne zannediyor ki kadınlar için 'mal' ifadesini kullanabiliyor. Ağaoğlu'nun Türkiye'yi temsilinden utanç duyuyorum. Ahlaktan amade müteahhit manzarasını seyrediyoruz. İnsanlıktan çalmanın anlamı yok. İnsanlığın, ahlakın parayla pulla satın alınabilecek bir şeyin olmadığının açık örneğini görüyoruz."

ETİKETLER

Ali Ağaoğlukadınlar benim malımsözlerdavaCHPli vekilevime gelsin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24