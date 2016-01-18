Alev Alatlı: Chomsky, Yeni Sol artığı bir Yahudi; şiddet karşıtı biri de değil!

Daha önce "George Orwell yaşasaydı Tayyip Erdoğan'ı ayakta alkışlardı" sözleriyle tartışma yaratan Alev Alatlı, Güneydoğu'daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasaklarının sona erdirilmesi talebiyle yayımlanan "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan Prof. Noam Chomsky için ağır ifadeler kullandı. "Chomsky bir kere 87 yaşında bir adam. Amerikan solundan yetişmiş New Left (Yeni Sol) artığı bir Yahudi ve anarşist solculardandır" diyen Alatlı, "Dil bilimci diyorlar, doğru ama İbranice'dir alanı. Öyle cihanşümul bir dilimci filan da değildir" ifadesini kullandı. Chomsky için "Bu adam da şiddet karşıtlığı da yok" iddiasında bulunan Alatlı, "Çünkü anarşist sol, ana akım sol dedikleri mesele toplumların tamamen alt üst edilmesini öngörür. Ve bu altüst edilme sırasında da şiddetse şiddettir" görüşünü dile getirdi.

"Bildirinin haysiyetinin ve mantığının olmadığını" savunan Alatlı, akademisyenlerin "Devleti bu denli aşağılayanların yapacağı tek namuslu bir şey vardır o da görevlerinden ayrılmak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu'daki operasyonları yerinden izlemesi için Chomsky'i Türkiye'ye davet etmişti. Chomsky de davete cevaben, Erdoğan, "IŞİD'i birçok yoldan destekliyor, başka yoruma gerek var mı" karşılığını vermişti.

Habertürk'te Ayşe Böhürler'in sunduğu 'Kelebek etkisi' programına konuk olan Alatlı'nın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Bu bildirinin haysiyet, bütünlüğü ve mantığı yok. Bu insanlar senin benim vergimle devlet memurudurlar. Devleti bu denli aşağılayanların yapacağı tek namuslu bir şey vardır o da görevlerinden ayrılmak.

Chomsky bir kere 87 yaşında bir adam. Amerikan solundan yetişmiş New Left (Yeni Sol) artığı bir Yahudi ve anarşist solculardandır. Dil bilimci diyorlar, doğru ama İbranice'dir alanı. Öyle Cihanşümul bir dil bilimci filan da değildir. Bu adam da şiddet karşıtlığı da yok. Çünkü anarşist sol, ana akım sol dedikleri mesele toplumların tamamen alt üst edilmesini öngörür. Ve bu altüst edilme sırasında da şiddetse şiddettir."

Yeni Sol nedir?

Yeni Sol, farklı ülkelerde 1960'lar ve 1970'lerde öne çıkan sol siyaset akımı. Sovyet sosyalizminden ve Avrupa tarzı sosyal demokrasiden farklı bir konumda yer alır. Çıkış noktası, ilerlemiş sanayi toplumlarına toplumcu aydınlar tarafından getirilen radikal eleştiriler ve toplumcu düşünceyi yeniden canlandırma çabalarıdır. Liberal sol olarak da adlandırılır.