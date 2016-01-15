HDP, “Kürtler isterse gelirim” diyen Chomsky’yi Cizre’ye davet etti

Ünlü entellektüel Noam Chomsky’nin “Türkiye’ye aralarında yıllardır ciddi bir saldırıya maruz kalan Kürtlerin de bulunduğu cesur muhaliflerin davetiyle gelirim” sözlerinden sonra HDP, düşünürü Cizre’ye davet etti.

Radikal’in haberine göre, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız Chomsky'ye bir mektup yazarak, Cizre'ye çağırdı.

Sarıyıldız mektubunda şunları belirtti:

Aydınlar toplumun vicdanını temsil ederler. Savaştan yana değil, barıştan yana tavır koyarlar. Aydınlar misyonları gereği tek bir canlının ölmemesi için mücadele ederler. Siz dünya çapında bilinen saygın bir entelektüelsiniz. Sizleri biz de buraya davet ediyoruz. Böylece imza atarak göstermiş olduğunuz duyarlılığınızı bir adım öteye taşımış olacaksınız.

Ne olmuştu?

Prof. Noam Chomsky, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisini Türkiye'ye davet etmesine

“Eğer Türkiye’ye gitmeye karar verirsem, bu onun davetiyle değil; sık sık olduğu gibi aralarında yıllardır ciddi bir saldırıya maruz kalan Kürtlerin de olduğu cesur muhaliflerin davetiyle olacak” sözleriyle cevap vermişti.