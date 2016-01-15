Erdoğan'ın davet ettiği Chomsky: Türkiye'ye yıllardır saldırıya maruz kalan Kürtler davet ederse gelirim

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, Barış İçin Akademisyenler Grubu'nun yayımladığı bildirinin ardından "Entelektüellerin vatan hainliğiyle suçlandığını ve bildiriye imza atan akademisyenlerden Noam Chomsky'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddettiğini" yazdı. Guardian, Chomsky'nin Türkiye'ye gelme kararının ancak "Aralarında yıllardır ciddi bir saldırıya maruz kalan Kürtlerin de bulunduğu cesur muhaliflerin davetiyle" olabileceğini belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sözde akademisyenler" diye tanımladığı imzacıları vatan hainliği ve "beşinci kol faaliyetleriyle" suçladığını ve Chomsky ve diğer akademisyenleri güneydoğuyu ziyaret edip "gerçek resmi" görmeye davet ettiğini hatırlattı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sözde akademisyenler" diye tanımladığı imzacıları vatan hainliği ve "beşinci kol faaliyetleriyle" suçladığını ve Chomsky ve diğer akademisyenleri güneydoğuyu ziyaret edip "gerçek resmi" görmeye davet ettiğini hatırlattı.