T24 LogoT24 Logo
Dünya

Erdoğan'ın davet ettiği Chomsky: Türkiye'ye yıllardır saldırıya maruz kalan Kürtler davet ederse gelirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chomsky'i Türkiye'ye davet etmişti

15 Ocak 2016 09:16

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian, Barış İçin Akademisyenler Grubu'nun yayımladığı bildirinin ardından "Entelektüellerin vatan hainliğiyle suçlandığını ve bildiriye imza atan akademisyenlerden Noam Chomsky'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddettiğini" yazdı.  Guardian, Chomsky'nin Türkiye'ye gelme kararının ancak "Aralarında yıllardır ciddi bir saldırıya maruz kalan Kürtlerin de bulunduğu cesur muhaliflerin davetiyle" olabileceğini belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sözde akademisyenler" diye tanımladığı imzacıları vatan hainliği ve "beşinci kol faaliyetleriyle" suçladığını ve Chomsky ve diğer akademisyenleri güneydoğuyu ziyaret edip "gerçek resmi" görmeye davet ettiğini hatırlattı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sözde akademisyenler" diye tanımladığı imzacıları vatan hainliği ve "beşinci kol faaliyetleriyle" suçladığını ve Chomsky ve diğer akademisyenleri güneydoğuyu ziyaret edip "gerçek resmi" görmeye davet ettiğini hatırlattı.

ETİKETLER

chomskyne dedicumhurbaşkanıerdoğanakademisyen1128barış

İlgili Haberler

1128 akademisyen, sokağa çıkma yasağına karşı bir araya geldi: Bu suça ortak olmayacağız

"Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen son vermesini talep ediyoruz"

Chomsky: Erdoğan birçok yoldan IŞİD'i destekliyor, başka yoruma gerek var mı!

Prof. Noam Chomsky, Erdoğan’ın Türkiye daveti sonrası T24’e değerlendirmede bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24