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Chomsky: Erdoğan birçok yoldan IŞİD'i destekliyor, başka yoruma gerek var mı!

Prof. Noam Chomsky, Erdoğan’ın Türkiye daveti sonrası T24’e değerlendirmede bulundu

13 Ocak 2016 10:20

Işıl Öz

Prof. Noam Chomsky, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kendisini Türkiye'ye davet etmesine yanıt verdi. T24'ün ulaştığı Chomsky, bu sorunun bugün bolca sorulduğunu ve kısaca şöyle cevaplamak istediğini söyledi:

"Türkiye, Erdoğan’ın birçok yoldan yardım ettiği IŞİD’i suçluyor, diğer taraftan IŞİD’den çok da farkı olmayan El Nusra’yı desteklerken. Ve Erdoğan, Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan ana güç olan Kürtlere karşı işlediği suçları lanetleyen kişileri suçluyor. Başka bir yoruma ihtiyaç var mı?"

 

Erdoğan: Ey aydın müsveddeleri,
sizler karanlık ve cahilsiniz!

 

Erdoğan, dün (12 Ocak 2016) 8. Büyükelçiler Konferansı'nda Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, “Bu suça ortak olmayacağız” diyen Barış İçin Akademisyenler inisiyatifiyle bir araya gelen 1128 akademisyene ağır eleştirilerde bulunmuştu. Erdoğan, "Çoğu maaşını devletten alan sözde aydınların ihanetiyle karşı karşıyayız" dediği akademisyenler için "Ey aydın müsveddeleri, sizler karanlık ve cahilsiniz" ifadelerini kullanmıştı.  

Aralarında Noam Chomsky'nin de olduğu bildiriye imza atan yabancı akademisyenlere çağrıda bulunan Erdoğan, "Kendilerini Türkiye'ye davet ediyorum, ne oluyor kendilerine anlatmaya hazırız" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Büyükelçiliği, Chomsky’yi davet etsin, misafir edelim. Bölgeyi, bu akademisyen sıfatlı 5. kol elamanlarıyla değil, kendi gözleriyle görsün" diye konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

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