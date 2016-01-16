Chomsky'den HDP'nin davetine yanıt geldi

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın 'Cizre'ye gelin' davetine ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin bildirisine imza atan, düşünür Noam Chomsky’den yanıt geldi. Chomsky, "Şu an için koşullar bu ziyareti imkânsız kılmakta" dedi.

Düşünür Noam Chomsky’nin Falsal Sarıyıldız’a verdiği yanıt şöyle:

"Sevgili Sarıyıldız,

Türkiye'nin Güneydoğusu’na nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Bir ihtimal bildiğiniz üzere, bölgedeki sert ve yer yer çok vahşileşebilen baskıyı gözlemlemek amacıyla birkaç defa orada bulundum. Ziyaretimi yinelemem için yaptığınız davet için müteşekkirim, fakat korkarım ki şu an için koşullar bu ziyareti imkânsız kılmakta. Lakin gelişmeleri yakından takip etmekteyim ve burada yapılabilecek her şeyi yapıyorum.

Umut ediyorum ki, şu anki çok tehlikeli gidişat bir an önce ve daha fazla zarara sebep olmadan tersine çevrilebilsin.

Noam Chomsky"

Ne olmuştu?

Türkiye’de 89 üniversiteden 1128 öğretim elemanı ile alanlarında dünyada tanınan Noam Chomsky, Judith Butler, Etienne Balibar ve David Harvey gibi 355’i aşkın uluslararası isim, Kürt illerindeki yasak ve şiddete son verme ile müzakereleri başlatma çağrısının yer aldığı “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı metne imza atmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, “Bu suça ortak olmayacağız” diyen 1128 akademisyene “Aydın müsveddeleri katliamdan bahsediyor” eleştirisinde bulunmuş, Chomsky’e de seslenerek “ABD Büyükelçiliği, Chomsky’i davet etsin, misafir edelim. Bölgeyi, bu akademisyen sıfatlı 5. kol elamanlarıyla değil, kendi gözleriyle görsün” demişti.

İki kez Erdoğan’a yanıt veren Chomsky, önce “Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı savaşan temel kara gücü olan Kürt’lere karşı işlediği suçları kınayanları azarlıyor” yanıtını vermiş, ardından da The Guardian gazetesine “Eğer Türkiye’ye gitmeye karar verirsem, bu onun davetiyle değil; sık sık olduğu gibi aralarında yıllardır ciddi bir saldırıya maruz kalan Kürtlerin de olduğu cesur muhaliflerin davetiyle olacak” demişti.

Bunun üzerine HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Chomsky’e bir mektup yazarak “Buraya olan ziyaretinize Sayın Erdoğan ve Davutoğlu da bu vesileyle eşlik edebilirse onlar da gerçekleri kendi gözleriyle görmüş olur” demişti.