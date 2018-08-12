Cumhuriyet’in ekonomi yazarı Çiğdem Toker, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘yeni ekonomi yaklaşımı’nı tanıttığı sunumu için “Mizahı yapılamayacak kadar kötüydü” yorumunu yaptı. Toker, Albayrak’ın 14.30’da yapılacağı açıklanan sunumunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşma nedeniyle ötelenmesinin de Türk Lirası’ndaki değer kaybını artırdığını belirtti.

Toker’in "Matrah artırın, yoksa…” başlığıyla bugün (12 Ağustos 2018) yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunumu, mizahı yapılamayacak kadar kötüydü.

-Sorunlar silsilesi gecikmeyle başladı. Saati 11 olarak duyurulan “sunum”un, önce 14.30’a, bu yetmezmiş gibi Albayrak’ın kayınpederi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bayburt’ta “bu millet”e hitabının sona ermesinin beklenmesi dolayısıyla ötelenmesi, TL’nin değer kaybını hızlandırdı.

Yoksullaşma hızının saniyelerle ölçüldüğü saatlerde, duyurusu önceden yapılmış kritik bir toplantıdaki her aksaklığın, geometrik çarpan etkisiyle büyüyüp katlanacağını -bir de iletişimin önemini vurgularken- öngörememek ayrı bir sorun, öngörüp de çaresizce hiçbir şey yapamamak apayrı.

-Albayrak’ın, amatörce hazırlanmış sunumunun gerekçesi olan kriz gerçekliğine dair tek sözcük etmemesi, olumsuz etkiyi derinleştirdi.

Tersini mi ummuştu acaba?

-Çöküşün faturasını keseceği, geriye dönüp gönül rahatlığıyla suçlayacağı farklı kimlikli bir hükümetin olmayışı Albayrak’ın büyük “talihsizliği”ydi. Söylediği her şey bu yüzden mantıksal ve içsel tutarlılık ile malul kaldı.

-Yapısal reform, stratejik akıl, sürdürülebilirlik, piyasa paydaşları, finansal mimari, faiz dışı fazla kavramlarının art arda ve sık kullanılmasının, adının başında bakan da olsa bir kişinin ekonomiyi bildiği anlamına gelmediği tahmin edilememiş olmalı.

-İhtimal ki, kendisine, bankacılık/cari açık brifingi verilirken aktarılan, sabit gelirli kitlelerin 48 ay taksitle akıllı telefon edinme eleştirisi sırasında, nargilecide arkadaşlar arasında geyik muhabbeti yaparcasına “gırhsekiz ay” diye aksan taklidi yapması feciydi.

-Onca (bildik) vaat içinde dini referanslara başvurmadı... Bir de Merkez Bankası konusunda her zaman hassas bir dil kullandığını ve bunu sürdüreceğini de söyledi ya.

İşte bu kısmı biraz ilginçti.