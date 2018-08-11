Sözcü yazarından Berat Albayrak yorumu: Ekonomi dersine bedenci mi girdi?

Washington - Ankara hattında yaşanan gerilim ve Türk şirketlerinin dış borç geri ödeme takviminin yaklaşmasıyla Türk Lirası, ABD Doları karşısında hızla değer kaybetmeye devam ediyor. Ekonominin kur şoku nedeniyle krize girebileceği uyarıları yapılıyor. Peki kur şoku nedir? Neleri, nasıl etkiler? soruları gündemi meşgul ederken, Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'taki açıklamalarını, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ise toplantısını ertelemesinin ardından gerçekleştirmesini köşesine taşıdı.

Yazar, 'Ekonomik savaşta batanlar şehit sayılacak mı?' diyerek doların TL' nin dengi olmadığını belirtti. Ekonomide yaşananları ise 'katliam' olarak nitelendirdi. Muratoğlu, Bakan Albayrak'ın, damat kontenjanından olduğunu, açıklamalarındaki 'liyakat' vurgusunun anlamsızlığına dikkati çekerek, "Sahi ne dedi? Dinlerken uykum geldi. Ekonomi dersine bedencinin girmesi gibi" dedi.

Yazar Muratoğlu'nun Albayrak'ın konuşmasını özetlediği tespitleri ise şöyle: "Size konuşmayı özetleyeyim. Devamlı, “Burası çok önemli” diyerek ekonomik modeli tarif etti. Hüsnü Bey'in, Güler Hanım'ın dikkatini çekti. “Öyle değil mi?” dedi. Rakamların olmadığı ekonomik sunumu keşfetti!

Konuşmanın sonunda çökmüş borsa, uçmuş gitmiş dolar. Benden bu kadar!"

Murat Muratoğlu'nun "Ekonomi dersine bedenci mi girdi?" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Piyasalar yangın yeri, elimizde çökmüş bir ekonomi, saat 14:30'da açıklanacaktı Yeni Ekonomi Modeli… Televizyon başında umutsuzca bekliyorum. Televizyon Bayburt'a bağlandı, kayınpederi yol-köprü-tünel-havaalanı anlattı. Önem sırası bu! Bayburt stadı, kapalı spor salonu… Sonra ülke ekonomisinin durumu…

Başkan'ın Bayburt konuşmasını özetlersek; Yol yaptık, köprü yaptık diye başladı. Yol yaptık, köprü yaptık diye devam etti. Yol yaptık, köprü yaptık diye bitirdi. Unutmadan bir de; “Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz” dedi…

Ne zamandan beri savaş oldu varımız yoğumuzu betona gömmenin adı? Ekonomik savaşta batanlar şehit sayılacak mı? Ortada savaş olabilmesi için denk güçlerin kapışıyor olması gerekir. Bizim dengimiz dolar değil… Olsa olsa buna katliam denir!

Ekonomi yönetimi daha söylediği saatte toplantı dahi yapamıyor. Bu ekonomiden neden cacık olmaz insan daha iyi anlıyor!

Bakan Berat çıktı, konuşmanın başında “liyakat” dedi… Kendisi “damat” kontenjanından değil miydi? Sahi bütün yıl “yaz saati” uygulamasını getirip sabahın alacakaranlığındainsanları, çocukları sokaklara çıkarma modelinin mimarından ne beklendi ki?

Konuşmasında; “‘yeni ekonomi programımız kararlı olacak”' dedi… Sonra “eskisi kararsız mıydı?” diye sordu. “Hayır” diye kendine cevap verdi. Yani eski, yeni aynıya getirdi. Sahi ne dedi? Dinlerken uykum geldi. Ekonomi dersine bedencinin girmesi gibi…

“Bu üçüncü adım çok önemli” dedi… Yahu ilk ikisi neydi ki? Bir anda üçüncüye geçti. Acaba ben mi kaçırdım, söylemedi mi? Galiba büyümeden falan bahsetti!

Karambolde paydaş, prensip, inovasyon, değişim, dinamik, sürdürülebilirlik, sistem, aktif, pasif dedi. Niye dedi? Hatta “küresel ekosistem” bile dedi. Acaba küresel ısınma sorunundan mı konuya girdi?

Size konuşmayı özetleyeyim. Devamlı, “Burası çok önemli” diyerek ekonomik modeli tarif etti. Hüsnü Bey'in, Güler Hanım'ın dikkatini çekti. “Öyle değil mi?” dedi. Rakamların olmadığı ekonomik sunumu keşfetti!

Başka da bir şey anlamadım. İlla anlayan olmuştur. Herhalde anlamışlar ki iş insanları konuşmayı alkışladılar. Bari onlara sorun, belki anlatırlar. Konuşmanın sonunda çökmüş borsa, uçmuş gitmiş dolar. Benden bu kadar!"