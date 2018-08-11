"Damat Albayrak'ı dinleyince daha iyi kara mizah olamaz, biz ne halt yemişiz dedim"

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın doların gündem yaratan rekor yükselişi sonrası ertelemenin ardından gerçekleştirilen "Ekonomide Yeni Yaklaşımlar" konulu sunumunda yaptığı açıklamara dikkati çekti. Coşkun Albayrak'ın açıklamaları için, "Biz yıllardır kara mizah yazdığımızı zannettik…Dün ekonominin başındaki damat Berat Albayrak'ı dinleyince bundan daha iyi kara mizah olamaz, biz ne halt yemişiz dedim" vurgusu yaptı.

Bekir Coşkun'un köşesinde "Hoşçakalın…" başlığıyla Berat Albayrak'ın rakam teleffuz etmeden "ekonomi" konusunda gerçekleştirilecek yenilikleri açıkladığı konuşmasını ti'ye aldı. Coşkun'un yazısı şöyle:

"Biz yıllardır kara mizah yazdığımızı zannettik… Sağ olun okudunuz, güldünüz, güle güle bu günlere geldik.

Dün ekonominin başındaki damat Berat Albayrak'ı dinleyince bundan daha iyi kara mizah olamaz, biz ne halt yemişiz dedim…

Kendi kendime ‘Sen bu işi yapma' diye düşündüm..

Bugünlük bu kadar…

Yarına kadar hoşçakalın…"