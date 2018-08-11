T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Damat Albayrak'ı dinleyince daha iyi kara mizah olamaz, biz ne halt yemişiz dedim"

"Kendi kendime ‘Sen bu işi yapma' diye düşündüm"

11 Ağustos 2018 15:36

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın doların gündem yaratan rekor yükselişi sonrası ertelemenin ardından gerçekleştirilen "Ekonomide Yeni Yaklaşımlar" konulu sunumunda yaptığı açıklamara dikkati çekti. Coşkun Albayrak'ın açıklamaları için, "Biz yıllardır kara mizah yazdığımızı zannettik…Dün ekonominin başındaki damat Berat Albayrak'ı dinleyince bundan daha iyi kara mizah olamaz, biz ne halt yemişiz dedim" vurgusu yaptı. 

Bekir Coşkun'un köşesinde "Hoşçakalın…" başlığıyla Berat Albayrak'ın rakam teleffuz etmeden "ekonomi" konusunda gerçekleştirilecek yenilikleri açıkladığı konuşmasını ti'ye aldı. Coşkun'un yazısı şöyle: 

"Biz yıllardır kara mizah yazdığımızı zannettik…  Sağ olun okudunuz, güldünüz, güle güle bu günlere geldik.
Dün ekonominin başındaki damat Berat Albayrak'ı dinleyince bundan daha iyi kara mizah olamaz, biz ne halt yemişiz dedim…
Kendi kendime ‘Sen bu işi yapma' diye düşündüm..
Bugünlük bu kadar…
Yarına kadar hoşçakalın…"

ETİKETLER

Bekir CoşkunekonomiBerat Albayrakaçıklamamizah
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24