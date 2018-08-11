Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak'ın sunumuna: Danışmanı olsam...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dünkü "Yeni Ekonomi Yaklaşımı" sunumunu değerlendirdi. Albayrak'ın kelimeleri sürekli tekrarlaması, ellerini ve vücudunu kullanması sosyal medyanın olduğu gibi Hakan'ın da dikkatini çekmiş. Hakan sunuma ilişkin olarak "Berat Albayrak’ın danışmanı olsam... 'Tabii ki rahat olun ama çok da rahat görünmemeye çalışın' derdim" ifadesini kullandı.

Türkiye piyasaları olağanüstü günlerden geçiyor. Albayrak, ekonomideki mevcut tablonun ‘mantıkla açıklanabilecek bir süreç olmadığını’ ifade ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ‘tam bağımsızlığına’ da vurgu yaptı. "Para politikalarının tam bağımsızlığını sağlayacağız” ifadesini kullanan Albayrak, vergi sistemde de dönüşümün başlayacağını ifade etti. Albayrak, daha önce açıkladığı tasarruflarla ilgili de “Bakanlıklarımızla yüzde 30 tasarruf için çalışma başlattık” dedi.

TIKLAYIN: Albayrak: Ekonomideki mevcut tablo, mantıkla açıklanabilecek bir süreç değil

Hakan bugünkü yazısında Albayrak'ın sunumuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

- BİR: Sağduyulu, kavgadan uzak, hamasete kaymayan, yapısal reformlara önem veren bir sunumdu ve bu açıdan olumluydu.

- İKİ: Berat Albayrak’ın danışmanı olsam... “Tabii ki rahat olun ama çok da rahat görünmemeye çalışın” derdim.

- ÜÇ: Sunum biraz fazla teknik ve biraz fazla ekonomi dersi gibiydi mi? Yoksa bana mı öyle geldi?

- DÖRT: Güler Sabancı ikna olmuş görünürken... Ferit Şahenk hayli gergin gibiydi... Yoksa bana mı öyle geldi?

- BEŞ: Trump attığı bir tweet’le bu sunumu sabote eden şahıs oldu... Gelen Trump, giden Obama’yı bile aratıyor vallaha!