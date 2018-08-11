"Berat Albayrak lafı uzatan ve konuya dair bildiği her şeyden söz eden kurnaz bir öğrenciye benziyordu"

Ekonomist Bülent Danışoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün Dolmabahçe'de iş insanları ve kamuoyuna paylaştığı "Ekonomide Yeni Yaklaşımlar" sunumunu değerlendirdi. Danışoğlu, Albayrak'ın konuşmasına ilişkin olarak, "Berat Albayrak lafı uzatarak ve konuya dair bildiği her şeyden söz ederek hocayı veya jüriyi ikna etmeye çalışan kurnaz bir öğrenciye benziyordu" yorumunu yaptı.

Bianet'te yer alan habere göre, ekonomideki çöküş olağanüstü bir hıza ulaşınca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir sakinleştirme toplantısı düzenledi. Toplantının amacı belli ki endişeleri panik düzeyine yükselmeden dindirmek, iş çevrelerinin ve dış yatırımcıların sükûnet bulmasını sağlamaktı.

Toplantı boyunca Türk lirasının sürekli olarak değer kaybetmesine bakılırsa, amacına ulaşamadığı görülüyor. Hatta yeni bakanın sözlerinin içeriğine ve toplantı sırasında sergilediği üsluba bakılırsa, endişelenmek için çok sebep olduğu anlaşılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı, toplantıya Türkiye’de bundan sonra uygulanacak olan yeni ekonomik modeli anlatacağını söyleyerek başladı. Toplantıya katılanların büyük bir dikkatle anlatılanları dinlediği belli oluyordu. Sıranın yeni modelin açıklanmasına gelmesini sabırla beklediler ama sonuna doğru anlaşıldı ki ortada bir model olmadığı gibi yeni olan bir şey de yok.

Berat Albayrak lafı uzatarak ve konuya dair bildiği her şeyden söz ederek hocayı veya jüriyi ikna etmeye çalışan kurnaz bir öğrenciye benziyordu. Takriben otuz küsur yıldır bütün hükümetler tarafından hemen her yıl tekrar edilen bildik cümleleri çok önemli bir açıklama yapıyormuş gibi sıraladı.

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