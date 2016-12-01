Aladağ faciasında hayatını kaybeden çocuklar bugün toprağa verilecek

Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız yurdunda çıkan yangın sırasında hayatını kaybeden çocuklardan 10’u Sinanpaşa Ortaokulu’nda eğitim görüyordu. Bu çocuklardan Nurgül Pertlek 6’ncı, Sevim Köylü ise 8’inci sınıf öğrencisiydi. Çocuklardan geriye okul arkadaşlarıyla birlikte objektiflere poz verdikleri bu fotoğraf kaldı. Öte yandan, hayatını kaybeden 12 kişinin cenaze töreni bu sabah gerçekleştirilecek.

Hayatını kaybeden kız çocukları ve eğitmenin isimleri şöyle: Eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürünün kızı Sare Betül Genç (6 yaşında), Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü (8’inci sınıf), Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden (7’nci sınıf), Nurgül Pertlek (6’ncı sınıf), Bahtınur Baş, Tuğba Ağdoğdu, Cennet Karataş (5’inci sınıf)

Bugün toprağa verilecekler

Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 10'u öğrenci 12 kişinin, ailelerden alınan DNA örnekleri eşleştirilerek kimlik tespiti yapıldı.

Sinanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı kız öğrenci yurdunda çıkan yangında, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç ve eğitmen Fatma Canatan ile öğrenciler Sema Nur Aydoğdu, Gamze Bagir, Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Cennet Karataş, Sevim Köylü, İlknur Maden ve Zeliha Avcı'nın Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazeleri, otopsinin ardından Asri Mezarlıktaki morga konuldu.

Burada daha önce ailelerden alınan DNA örnekleri eşleştirilerek kimlik tespiti yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, cenazeler bugün sabah alınarak Aladağ'ın Kışlak, Karahan ve Köprücük mahalleleri ile Adana merkezdeki Buruk Mezarlığı ve Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde toprağa verilecek.