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Alaattin Çakıcı 36 saatliğine hapisten çıkarıldı

Çakıcı, vefat eden annesinin cenaze törenine katılacak

18 Şubat 2016 15:20

Organize suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme suçlamasıyla tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı’nın İstanbul’da oturan ve son 25 gündür KOAH ile böbrek hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulan 88 yaşındaki annesi Şakire Çakıcı, önceki gece hayatını kaybetti. Vefat haberini cezaevinde alan Alaattin Çakıcı, avukatları aracılığıyla Edirne Cumhuriyet Savcılığı’na Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki Kanunun 94’üncü maddesindeki ‘annesinin cenazesi’ nedeniyle 2 günlük mazeret izni talebinde bulundu. Dilekçeyi inceleyen başsavcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden gelen güvenlik tedbirlerinin alındığına dair olumlu görüşün ardından Çakıcı’ya 36 saat cenaze izni verdi.

Bu sabah 09.00 sıralarında Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nden jandarma ekipleri eşliğinde ring aracıyla çıkarılan Çakıcı’nın İstanbul Gültepe semtinde annesinin evinde taziyeleri kabul edeceği, ikindi vaktinde ise annesi Şakire Çakıcı’nın cenazeye katılacağı öğrenildi. Geceyi izinli olarak geçirecek olan Çakıcı’nın yarın öğle saatlerinde yeniden Edirne’de cezaevine getirileceği bildirildi. 

 

 

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