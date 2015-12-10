Alaattin Çakıcı cezaevi müdürü ve gardiyanın kaburgalarını kırdı!

Bir süre önce Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden Edirne F Tipi Cezaevi’ne nakledilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ve iki adamının,1.5 ay önce tartıştıkları cezaevi ikinci müdürü ile bir infaz koruma memurunu döverek kaburgalarını kırdı.

Dayak sonrası toplanan Cezaevi Disiplin Kurulu, Çakıcı ve iki adamı hakkında “işlem yapılmasına gerek olmadığına” karar verdi. Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, dövülen ikinci müdür durumu Adalet Bakanlığı’na şikâyet etti. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen kontrolör soruşturmayı yürütülürken ikinci bir skandal saptandı: Çakıcı ve Ali Öztürk adlı adamının 1.5 yıl önce de bir başka infaz koruma memurunu yumrukladığı ve dayağın üzerinin örtüldüğü belirlendi.

16 memur açığa alındı

Dönemin Müdürü Suat Atan’ın “Beni bu işe karıştırmayın” dediği, yumruklanan memurun “Merdivenlerden düştüm” diye rapor aldığı, dayağa ilişkin tutanak bile tutulmadığı ve bu nedenle Çakıcı hakkında işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Bu arada, cezaevinde ‘emanet para sorumlusu’ olarak görev yapan memurun, Alaattin Çakıcı için bütün mahkûmlar adına para yatırdığı, bir başka memurun da Çakıcı’yı sabaha karşı avukat görüşüne çıkardığı tespit edildi. Bu tespitler sonrasında kontrolörün aldığı kararla 1 No’lu Cezaevi Müdürü Kemal Kargacıer ve bir önceki müdür Suat Atan ile 5 ayrı ikinci müdür, 5 başmemur ve 5 infaz koruma memuru dün itibariyle açığa alındı.