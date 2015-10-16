Edirne'ye nakledilen Alaattin Çakıcı'ya alkışlı destek!

Hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kararıyla Tekirdağ Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nden Edirne’deki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

DHA'da yer alan habere göre, 50 kadar kişi, Tekirdağ’da cezaevinden ring aracına bindirilen Çakıcı’ya destek vermek için Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi önüne geldi. Çakıcının gelişini alkışlayanlar arasında bulunan ve Alaattin Çakıcı’nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen İsmail Güngör şöyle dedi:

“Ben Çakıcı’nın kan kardeşiyim, 7 yaşından beri beraberiz. Annemiz, babamız ayrı olsa bile öz kardeş gibiyiz. Tekirdağ’dan Edirne’ye nakil ediliyor. Bizde onu desteklemek için bekliyoruz. 20 ay sonra tahliye olunca bu memleket gerçek bir vatansevere kavuşacak.”

2 yıl sonra çıkacak

Polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine getirilen Alaattin Çakıcı’nın bulunduğu aracın geçişi sırasında toplananlar alkışlarıyla destek verdi. Alaattin Çakıcı’nın avukatı Gökhan Kılıç, nakil kararının idareye ait olduğunu ifade ederek, “Çakıcı, 2018 yılının 10’ncu ayında cezaevinden çıkacak. Sevk nedeni bizden kaynaklı değil idarenin inisiyatifinde, kendi tasarrufu” diye konuştu.