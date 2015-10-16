T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'ye nakledilen Alaattin Çakıcı'ya alkışlı destek!

Tekirdağ'dan Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne nakledilen Alaattin Çakıcı'ya 50 kişilik bir grup alkışlarla destek verdi

16 Ekim 2015 20:34

Hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Çakıcı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kararıyla Tekirdağ Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nden Edirne’deki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

DHA'da yer alan habere göre, 50 kadar kişi, Tekirdağ’da cezaevinden ring aracına bindirilen Çakıcı’ya destek vermek için Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi önüne geldi. Çakıcının gelişini alkışlayanlar arasında bulunan ve Alaattin Çakıcı’nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen İsmail Güngör şöyle dedi:

“Ben Çakıcı’nın kan kardeşiyim, 7 yaşından beri beraberiz. Annemiz, babamız ayrı olsa bile öz kardeş gibiyiz. Tekirdağ’dan Edirne’ye nakil ediliyor. Bizde onu desteklemek için bekliyoruz. 20 ay sonra tahliye olunca bu memleket gerçek bir vatansevere kavuşacak.”

 

2 yıl sonra çıkacak

 

Polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevine getirilen Alaattin Çakıcı’nın bulunduğu aracın geçişi sırasında toplananlar alkışlarıyla destek verdi. Alaattin Çakıcı’nın avukatı Gökhan Kılıç, nakil kararının idareye ait olduğunu ifade ederek, “Çakıcı, 2018 yılının 10’ncu ayında cezaevinden çıkacak. Sevk nedeni bizden kaynaklı değil idarenin inisiyatifinde, kendi tasarrufu” diye konuştu. 

 

ETİKETLER

alahattin çakıcıcezaevialkış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24