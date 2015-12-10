Alaattin Çakıcı ve Hasan Heybetli'nin hastanede açık bırakılan kapısı 3 müdürle 24 gardiyanı götürdü!

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde suç örgütü lideri, hükümlü Alaattin Çakıcı ve Hasan Heybetli'nin tedavi gördüğü hastanedeki mahkum odasının kapısını açık bıraktıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan cezaevi müdürü, 2 cezaevi ikinci müdürü ve 24 infaz koruma memuru, baş kontrolörlüğün talebi üzerine açığa alındı. Soruşturma kapsamında 6 infaz koruma memuru gözaltına alınmış ve Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.

Çakıcı son olarak Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde ikinci cezaevi müdürü ve bir gardiyanın kaburgalarını kırarak gündeme gelmişti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Edirne’deki cezaevlerinde yatan hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince kaldıkları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi mahkum koğuşunda geçen ay denetleme yaptı. Kontrolörlerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesinde, halen hükümlü olan ve hastanede tedavisi süren Alaattin Çakıcı ve Hasan Heybetli’nin kaldığı mahkum koğuşundaki 2 güvenlik kapısından birisinin açık bırakıldığını belirleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

2 kez serbest kaldılar

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran tarafından, hastane koğuşunda nöbet tutan Yüksek Güvenlikli F Tipi’nde görevli 7 infaz koruma memuru hakkında 'Örgüte bilerek, isteyerek yardım etme ve hükümlü olan kişinin kaçmasını sağlamak' suçlarından adli soruşturma başlattı. Tutuklama istemiyle sevk edildikleri Edirne Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılan infaz koruma memurları, Başsavcı Savran itirazı üzerine Kırklareli Sulh Ceza Mahkemesi’nin 'yakalama ve tutuklama' kararıyla yeniden gözaltına alındı. Geçen hafta 12 saat süren yargılamanın ardından Kırklareli Sulh Ceza Mahkemesi, infaz koruma memurlarını tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Tutuklulukları kağıt üzerinde kalan memurlar ikinci kez serbest bırakılmış oldu.



3 müdür, 24 gardiyan açığa alındı

Olayla ilgili süren idari soruşturma kapsamında Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nin birinci müdürü, 2 ayrı ikinci müdürü ve 24 infaz koruma memuru Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilen başkontrolör talebiyle görevlerinden uzaklaştırılarak açığa alındı.

Tekirdağ'da da 19 memur açığa alındı

Hükümlü Alaattin Çakıcı’nın 1.5 yıl önce Tekirdağ 1’nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunduğu sırada görev yapan 1 No’lu Cezaevi Müdürü Kemal Kargacıer ve bir önceki müdür Suat Atan ile 5 ayrı ikinci müdür, 5 baş memur ve 7 infaz koruma memuru dün yeni ortaya çıkan çeşitli iddiaları üzerine açığa alındı.

Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 7 Aralık 2015 tarihli görevden uzaklaştırma yazısına göre, hükümlü Alaattin Çakıcı, tutuklular Ali Öztürk ve Yunus Emre Uçak’ın kurum müdürü ve infaz koruma memurlarına yönelik ‘dayak’ iddiaları, mesai saatleri dışında Çakıcı’nın avukatıyla görüşmesi, Çakıcı ve 2 tutuklunun başkasına ait hükümlü odasına girmesi, Çakıcı’nın avukatı aracılığıyla hükümlü ve tutuklar adına para yatırması iddiaları olaylarda ihmali olduğu öne sürülen aralarında müdürlerin de bulunduğu 19 memur açığa alındı.