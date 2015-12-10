Cezaevi müdürü ve gardiyanın kaburgalarını kıran Çakıcı hakkında soruşturma

İki adamıyla birlikte 1,5 ay önce tartıştıkları cezaevi ikinci müdürü ile bir infaz koruma memurunu döverek kaburgalarını kırdığı ortaya çıkan cezaevindeki organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çakıcı'nın, kaldığı cezaevinde ikinci müdürü dövdüğü iddiası üzerine toplanan Cezaevi Disiplin Kurulu, düzenlenen sahte tutanaklar nedeniyle olayla ilgili işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. Tekirdağ 1 No'lu F Tipi Cezaevinde yaşanan olayın öğrenilmesinin ardından hem Adalet Bakanlığı hem de savcılık harekete geçti.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde Çakıcı ve bir adamının 1,5 yıl önce de bir memuru dövdüğü, ancak cezaevi yönetimi tarafından olayın üstünün örtüldüğü belirlendi.

Soruşturma neticesinde o dönemde görev yapan cezaevi müdürleri dahil, olaya karışan ikinci müdürler ve memurlar açığa alındı. Olaya karışan cezaevi personeli ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, olayda ihmali görülen infaz koruma memurları hakkında ise tutuklama kararı verildi.

Çakıcı hakkında soruşturma

Olayın saklanması nedeniyle daha önce işlem yapılmayan Alaattin Çakıcı hakkında da soruşturma başlatıldığı ve olayın örtbas edilmesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.