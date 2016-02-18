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Alaattin Çakıcı'nın annesi vefat etti

Çakıcı, annesini ziyaret edebilmek için Erdoğan'a bir mektup yazmıştı

18 Şubat 2016 00:35

Alaattin Çakıcı'nın bir süredir tedavi gören annesi  Şakire Çakıcı, İstanbul'da vefat etti.

Çakıcı'nın cenazesi yarın ikindi namazından sonra Levent Camii'nden kaldırılacak. Alaattin Çakıcı, annesinin hastalığı nedeniyle bir süre önce cezaevinden özel izinle İstanbul'a getirilerek ziyaret etmişti.

Çakıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a annesini ziyaret etmek için talepte bulunduğu bir mektup yazmıştı.

akıcı, mektubunda Erdoğan'a "Sultan hazretleri" diye seslenirken "Annem şu anda yaşam ünitesinde. Senin anan çok özel de, benim ve her Türk'ün anası sokak kadını mı?" ifadelerini kullanmıştı.

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