Al-Nassr, Talisca ve Aboubakar gollerine devam ediyor

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Nassr, deplasmanda Abha'yı eski iki Beşiktaşlı, Talisca ve Aboubakar'ın attığı gollerle yendi. Başkent ekibi karşılaşmadan 3-1'lik skorla ayrıldı.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 18, 39. dakikada Anderson Talisca ve 89. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Brezilyalı yıldız Talisca bu sezon forma giydiği 6 maçta 3 gol, 2 asist, Kamerunlu yıldız Aboubakar ise 6 maçta 3 gol ile oynadı.

Rakip Abha'nın tek golünü ise 63. dakikada Slahe Al-Amiri attı. Ayrıca ev sahibi ekipte Amine Attouchi 90+5'te direkt kırmızı kart gördü. Öte yandan, ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Al-Nassr takımı, 12 puanla üçüncü, Abha ise 4 puanla on beşinci sırada bulunuyor.