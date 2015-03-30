Akün ve Şinasi sahnelerinde perdeler açılmaya devam edecek

Dünya Tiyatro Günü’nün kutlandığı bugünlerde sanatçılara ve sivil toplum kuruluşlarına iyi haber Ankara’dan geldi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile sanatçıların yaklaşık 3 yıldır “Halkındır, satılamaz” mücadelesini verdiği, otel ya da alışveriş merkezi yapılacağı dile getirilen Ankara’nın en önemli iki tiyatro sahnesi, Akün ve Şinasi’de perdeler açılmaya devam edecek.

Selda Güneysu'nun Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Mülkiyeti Emek İnşaat A.Ş’de bulunan ve geçen kasım ayında sahnelerin de yer aldığı binayı 33 milyon 200 bin TL’ye satın alan Maritza İnşaat’ın ortaklarından Ahmet Meriç, “Devlet Tiyatroları (DT) ile kontratımızı 10 yıllığına yeniledik. Akün ve Şinasi’de perdeler kapanmayacak. Rantı değil, sanatı düşündük” dedi.

Mülkiyeti Emek İnşaat A.Ş’de bulunan Ankara’nın en önemli iki tiyatro sahnesi, Akün ve Şinasi sahnelerinin satışı için 4 kez ihaleye çıkılmıştı. İhaleler her seferinde sanatçılar ve başta Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Yardımlaşma Vakfı olmak üzere pek çok sivil toplum örgütlerince protesto edilmişti. Sanatçılar, Akün ve Şinasi sahneleri önünde yaptığı eylemlerde “Akün ve Şinasi halkındır, satılamaz” demişlerdi.

Cumhuriyet gazetesi yaklaşık 3 yıl boyunca 4 kez satışı gündeme gelen ve sanatçıların, sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi sonucunda ihaleleri iptal olan Akün ve Şinasi sahnelerinin kasım ayında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talimatıyla, kimseye haber verilmeden, gizlice satıldığını duyurmuştu.

Sahnelerin de yer aldığı binayı 33 milyon 200 bin TL’ye satın alan Maritza İnşaat’ın ortaklarından Ahmet Meriç almıştı. Meriç, o dönem “Sahnelerin de bulunduğu yerle ilgili alışveriş merkezi yapma gibi bir düşüncemiz yok. Otel projemiz var. Ancak henüz aile bireyleriyle iştişare edemedik. Ankara’da ne kadar otel var, ihtiyaç ne kadar, bunları araştırıyoruz. Tabii eğer DT kiralamak isterse, menfaatlerimize de uyarsa, kiralayabiliriz” demişti.

Meriç’in bu sözleri sanatçıların tepkisine yol açmış ve sanatçılar, sahnelerin satışının ardından yaklaşık bir ay boyunca, her akşam perdeler açılırken, “Sahnelerimiz satıldı, haberiniz var mı?” eylemi yapmışlardı.

Akün ve Şinasi sahnelerinin satışı bir anda Türkiye’nin gündemine oturmuş ve ünlü sanatçılar da satışa tepki göstermişti. O isimlerden biri olan Beren Saat, o dönem Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Annem beni ‘Ben Feuerbach’ izlemeye götürmüş. Selçuk Yöntem merdivenleri çıktıkça oyuncu olmak istediğime karar veriyorum, daha ilkokuldayım. Bugün işini aşkla yapan bir oyuncuyum ve Şinasi Sahnesi için içim acıyor...” demişti.

O günden bugüne sahnelerle ilgili “Peki, şimdi ne olacak? DT’nin iki önemli sahnesi perdelerini mi kapatacak?” soruları başkentin sanat yaşamında güncelliğini korurken, Dünya Tiyatro Günü’nün kutlandığı bugünlerde sanat adına iyi haber geldi.

Kirada artış yok

Sahneleri satın alan Maritza İnşaat’ın ortaklarından Ahmet Meriç, gazetemizi arayarak, “DT yönetimi ile kira kontratını 10 yıllığına yenilediklerini” söyledi. Meriç, şu açıklamayı yaptı: “Belirtmek isterim ki Akün ve Şinasi sahnelerinde perdeler kapanmayacak. Çünkü biz, Akün ve Şinasi için bir karar aldık ve oranın sanatsal faaliyetler açısından daha uygun olduğunu düşündük. Sahnelerin yanında duran büyük binayla ilgili başka bir tasarrufumuz var ancak sahnelere dokunmayacağız. Bu nedenle de DT ile kontratımızı yeniledik. Üstelik, DT ile onların Emek İnşaat ile daha önce yaptıkları kontratı baz aldık, fiyat artırımına gitmedik. Biz hiçbir zaman sanata düşman değildik, düşman olmayız. Bu nedenle Akün ve Şinasi’de sanat devam etsin istedik. Rantı değil, sanatı düşündük. Bunu da ilk Cumhuriyet’e söylemek istedik.”