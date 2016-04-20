Akşener’den ‘paralel’ yanıtı: Siz de yamuksunuz, yamuk!

MHP Genel Başkanı Adayı Meral Akşener, kendisine ’paralelci’ diyenlere “Şimdi saray ve çevresinin, bazı bakanların Sayın Genel Başkan sevgisini anlıyorum ama buradan ısrarla bize hakaret edenlere sesleniyorum. Geometrinin tüm kavramlarını kullandınız, paralel dediniz, ben de size diyorum ki yamuksunuz yamuk" dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Meral Akşener, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi’nde destekçileriyle bir araya geldi. MHP Hatay eski Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Antakya Eski İlçe Başkanı Mehmet Ali Yıldırım ve çok sayıda partilinin eşlik ettiği Akşener, ’Olağanüstü Kongre Kararı’ alınana kadar yaşanan süreci anlattı.

Olağanüstü kongre için mahkemeye gittikten sonra AKP’li yöneticilerin MHP’nin kongresiyle ilgili yorumlar yapmaya başladığını belirten Akşener, "Zorla mahkemeye gittik, büyüklerimizin emrini yerine getirip mahkemeye gittik. Sonra birdenbire neler oldu. AK Parti’deki gazeteciler ikiye ayrılır, birisi Davutoğlu’nu savunanlar, diğeri ise Reisi ölümüne savunanlar. Biz kendi yolumuzda, demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi hakkımızı kullanmak için son derece edepli, haya sahibi medeni bir dille yol yürürken bir de baktık, korku dağları sarmış. MHP kongresi 7’den 77’ye AKP yöneticilerini ilgilendirir olmuş. Bunu doğru anlamalıyız, bir Cumhurbaşkanını ölüme savunan o yazar çize takımı, çeşitli STK başkanları, birden bire MHP’nin kongresinin ülkeye büyük zarar getireceğini, bu kongre yapılıp değişiklik yapılırsa Türkiye’nin yıkılacağını öğrendik. Muhteremler ayıptır ayıp, MHP’nin içişlerine karışmak ne haddinize" diye konuştu.

“7 mevkutenin sahibi olan Abbas yolcu”

AK Parti’nin yaptığı kongreye MHP’lilerin karışmadığını belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığına aday olmak için yola çıktığında kongre yapıldı ve Sayın Davutoğlu başkan seçildi. O kongrede herhangi bir ülkücünün ’Sayın Davutoğlu doğru değil, onun yerine şu olsun’ sözü duydunuz mu? Duyamazsınız. Ülkücüler 47 yıllık bir demokrasinin mensuplarıdırlar. Dolayısıyla onlar bir başka partinin içişlerine karışmayı hadsizlik ve edepsizlik sayarlar. Şimdi o edepsizlik bizim için yapılıyor, ama korkunun ecele faydası yok, Abbas yolcu. Bu Abbas, 7 mevkutenin sahibi olan Abbas var ya o yolcu. Adalet Bakanının konuştuğunu gördük, ne kongre oldu bu böyle, adaylar hakkında konuşmalar başladı. Sayın Genel Başkana o güne kadar etmediği hakareti bırakmayan milletvekilleri, gazete lejyonerleri, kendilerine aydın diyen bir kısım insan ve AKP’nin bazı bakanları, birdenbire gökten kanatlı bir melek inmiş ve bizde o meleğin kanatlarını yoluyor gibi hissettik.”

Konuşmasının sonunda kendisine ’paralelci’ diyenlere de cevap veren Akşener, şunları söyledi:

"50 çeşit isnatla karşı karşıya kaldık. 6 ay evvel gel Başbakan Yardımcısı ol denmiş, bugün bütün kötülüklerin anasıyım. Şimdi saray ve çevresinin, bazı bakanların Sayın Genel Başkan sevgisini anlıyorum, ama buradan ısrarla bize hakaret edenlere sesleniyorum. Özenle cevap vermemeye çalıştım. Geometrinin tüm kavramlarını kullandınız, paralel dediniz, ben de size diyorum ki; yamuksunuz yamuk. Yıllarca en iyi yaptığımız iş yamukları düzelmektir. Allah’ın izniyle önce kongremizi yapacağız, eğer üst kurul delegeleri teveccüh gösterirse, seçilirsek ilk işimiz Türkiye’deki bütün yamukları ve yamuklukları düzeltmek olacak. Sonrasında ’MHP’nin milliyetçilik ve demokrasi ikiz kardeştir’ diyen Başbuğumuz ve diğerlerinin düsturuna uyarak, MHP’nin nasıl olgun şekilde kurultayını yerine getirdiğini göreceğiz."

TDK'ya göre 'mevkute'nin anlamı: Belli zaman aralıkları ile çıkan yayın, süreli yayın, periyodik.