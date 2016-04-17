Meral Akşener MHP'den ihraç mı edilecek; Genel Merkez "Baş paralelci Bahçeli" sözü için soruşturma başlattı!

MHP Genel Merkezi, genel başkan adaylarından Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'yle ilgili 'baş paralelci' sözleri için soruşturma başlattı. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde muhaliflerin olağanüstü kurultay talebini kabul etmiş; Genel Merkez, kararı temyiz edeceğini açıklamıştı. Soruşturma, kulislerde Meral Akşener'in partiden ihraç edilebileceği yorumlarına yol açtı. Genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan isimlerden Sinan Oğan da Ağustos 2015'te partiden ihraç edilmiş, kasım ayında mahkeme kararıyla geri dönmüştü. MHP'de genel başkanlığa adaylığını açıklayan diğer isimler, Koray Aydın ve Ümit Özdağ...

Meral Akşener, CNN Türk'te Akif Beki'nin sunduğu 'Baştan Sona'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert eleştirilerde bulunmuştu.

Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile MHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 'Gülen cemaatinin projesi' olduğu iddialarıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

"MHP'nin Sayın İhsanoğlu'nun önerisi olduğunu biliyorum. Muhafazakar dediğimiz alanın temsilcisi olduğunu ve Abdullah Gül'le yakınlığını biliyordum. İktidar tarafından da İTÖ başına getirdiğini biliyorum.

Ben Sayın İhsanoğlu'nu tenzih ediyorum. Ekmeleddin İhsanoğlu için de böyle demişlerdi. Şimdi de benim için diyorlar.

O dönem sayın İhsanoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin adayıydı. Ekmeleddin İhsanoğlu bir paralel proje ise, onun seçen baş paralel de Sayın Bahçeli oluyor."