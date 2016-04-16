MHP genel başkan adayı Meral Akşener: Baş paralel Devlet Bahçeli'dir!

MHP genel başkan adayı Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin kendisini 'paralel yapı'nın yönlendirdiği yönündeki iddialara, Bahçeli 'baş paralelci' diye suçlayarak yanıt verdi. Akşener, "Eski Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu için de böyle demişlerdi. Şimdi de benim için diyorlar. O dönem sayın İhsanoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin adayıydı. Ekmeleddin İhsanoğlu bir paralel proje ise, onun seçen baş paralel de Sayın Bahçeli oluyor." dedi.

"Ben İhsanoğlu için çalıştım"

Akşener, CNN Türk'te Akif Beki'nin sorularını yanıtladı. Şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilişkilerinin kopmasının nedeniyle ilgili, "Sayın Bahçeli'nin bizzat davetiyle 2001 yılında MHP'ye katıldım. Milletvekili adayı oldum. 2004'te İstanbul büyükşehir adayı yapıldım. 2007'de 1. Sıra milletvekili adayı oldum. Bunlar Bahçeli'nin tasarrufuyla oldu. Ne olduğunu anlayamadığım bir biçimde Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken benim ismim geçti medyada. Benim dışımda gelişti bu süreç. Benimle ilgili yazı yazın diyen bir pozisyonda değilim o yazarlalar ilgili. Sonuç itibariyle buradan bir gerilim başladı. Bazı anketlerde CHP'nin adayının yüzde 22, benim yüzde 28 Erdoğan'ın 38 olduğu çıktı. İkinci turda benim kalabileceğim gibi yorumlar yapıldı. Ve bir gün Bahçeli çatı aday önerisinde bulundu. Partileri gezdi ve İhsanoğlu aday olarak ortaya çıktı. Ben İhsanoğlu için çok çalıştım. Daha sonra 2015 seçimlerinde aday oldum ve birinci sıradan 3. bölge Sayın Bahçeli tarafından" dedi.

"1 Kasım seçiminde Bahçeli

beni listeden çıkardı"

"Çirkin şey yaşadım o süreçte malum bir iftira yaşadım Bahçeli'yi bilgilendirdim. Kafana takma üzülme dedi. Sonrasında devam ettim" diyen Akşener, "Sonunda seçimler bitti. Gönül alma konusuyla ilgili Abdülkadir Sevli bir yazı yazdı. MHP Ak Parti koalisyonu kurulsa diye bir yazı yazıldı. Sayın Bahçeli; hep Meral hep Meral bir daha olursa üstünü çizerim dedi. 1 Kasım seçimlerinde Bahçeli beni listeden çıkardı. Buna bir itirazım olmadı. Kararlar böyle konulduğu için itirazım olmadı. Bu süreç içinde hiçbir beyanım sitemim olmadı" diye konuştu.

"Bana çık yola dendi"

Sonuçların ardından harekette aşağıdan yukarıya bir kaynama olduğunu belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Çık yola dendi. Daha önceden de söylemişti. Ben o zaman böyle bir şey düşünmediğimi söylemiştim. Ancak bu sefer sonuç değiştirdi işi. Ben olağan üstü kongre talebimi dile getirdim. Siz imzalarınızı toplasanız da yapmıyoruz cevabını aldık. Bu imzaların özelliği şu, il ilçe başkanları, belediye başkaları imza verdi. Bir talimat daha geldi Bahçeli'den '1100 imzada toplasanız da hükmündedir.' Biz de mahkemeye gittik. Mahkeme karar verdi. 8 Nisan'da 3 kişilik çağrı heyeti atadı. Birdenbire bu mahkemenin bu karar veremeyeceği tartışması çıktı. Dolayısıyla çağrı heyeti şunu yapacak; delegelere çağı yapacak ve kongreyi toplayacak. Bütün kurullar devam ediyor. Sadece bu 3 arkadaşımız bu kongreyi yapmakla görevlendirildi. Partinin iç işleyişiyle ilgilisi yok. Divan seçildiği andan itibaren de görevleri bitecek."

"Baş paralel Bahçeli oluyor"

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun paralel proje söylentileriyle ilgili soru üzerine Akşener, "MHP'nin Sayın İhsanoğlu'nun önerisi olduğunu biliyorum. Muhafazakar dediğimiz alanın temsilcisi olduğunu ve Abdullah Gül'le yakınlığını biliyordum. İktidar tarafından da İTÖ başına getirdiğini biliyorum. Ben Sayın İhsanoğlu'nu tenzih ediyorum. Ekmeleddin İhsanoğlu için de böyle demişlerdi. Şimdi de benim için diyorlar. O dönem sayın İhsanoğlu, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin adayıydı. Ekmeleddin İhsanoğlu bir paralel proje ise, onun seçen baş paralel de Sayın Bahçeli oluyor" şeklinde konuştu.

"Niye kaçılıyor anlamış değilim"

2 milyon oy kayıbıyla ilgili soru üzerine Akşener, "Biz öncelikle kongre talebinde bulunduk. Bin 153 delegenin karşısına çıkmayı talep ettik. Kendisinin de aday olması halinde, burada bir garanti yok ki şu seçilecek diye. 2 milyon oy kaybı MHP için makul ise bizim için, taban için makul değil. Bunun tartışılması gerekiyor. Kurultayı toplarsınız bu tartışma zeminin oluşturulur. Niye kaçılıyor anlamış değilim" dedi.