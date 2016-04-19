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Bahçeli'den Meral Akşener'e 'baş paralelci' yanıtı: Bu ne biçim terbiyesizlik ve edepsizliktir!

MHP, Akşener hakkında soruşturma başlatmıştı

19 Nisan 2016 14:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hakkında soruşturma başlatılan genel başkan adaylarından Meral Akşener'in kendisi hakkındaki 'baş paralelci' sözlerine ilişkin olarak, “Sen baş paralelcisin” demek ne demektir. Bu ne biçim terbiyesizliktir. Böyle bir edepsizlik yapamaz" dedi.

Partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, 28 ilde İstanbul merkezli 'şikede kumpas' iddiasıyla başlatılan operasyonları hatırlatarak, "Şu an İstanbul merkezli olmak üzere 9 ilde çok sayıda operasyonlar yapılmaktadır. Paralel mensupları olarak gözaltına alınmıştır. Bütün bunlar olurken “Sen baş paralelcisin” demek ne demektir. Bu ne biçim terbiyesizliktir. Böyle bir edepsizlik yapamaz" diye konuştu.

MHP Genel Merkezi, Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'yle ilgili 'baş paralelci' sözleri için soruşturma başlatmıştı. Mahkeme, geçtiğimiz günlerde muhaliflerin olağanüstü kurultay talebini kabul etmiş; Genel Merkez, kararı temyiz edeceğini açıklamıştı. Soruşturma, kulislerde Meral Akşener'in partiden ihraç edilebileceği yorumlarına yol açmıştı. Genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan isimlerden Sinan Oğan da Ağustos 2015'te partiden ihraç edilmiş, kasım ayında mahkeme kararıyla geri dönmüştü.

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