Akşener'den Adalet Bakanı, Ankara Valisi ve emniyet müdürüne suç duyurusu

MHP genel başkan adayı Meral Akşener, partide tartışmalara neden olan kongre sürecine ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ve Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "MHP Kongresi ile ilgili hukuki süreçlere; AK Parti, Adalet Bakanlığı ve şahsımın müdahale ettiği iddiaları, büyük bir iftiradır" demişti.

Hürriyet’in haberine göre, Akşener, avukatı Feridun Bahşi aracılığıyla, Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi verdi.

Dilekçede, Adalet Bakanı Bozdağ, Ankara Valisi Kılıçlar ve Ankara Emniyet Müdürü Karaaslan'ın, "kanuna aykırı emir vermek ve emri uygulatmak" suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları iddia edildi.

Kurultay kararına ilişkin neler yaşandı?

MHP'li muhaliflerin avukatları, Gemerek Asliye Hukuk mahkemesinin "olağanüstü kongrenin Yargıtay kararı beklenmeden toplanamayacağına" ilişkin yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan Ankara 25. İcra Müdürlüğü kararının iptali için Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesine başvurmuş, Ankara 2. İcra Mahkemesi, dün 25. İcra Müdürlüğü'nün tüm işlemlerinin iptaline karar vermişti. Bu kararın ardından ise Ankara 25. İcra Müdürlüğü, 2. İcra Hukuk Mahkemesinin kararının geçerli olmadığını belirterek, tedbirin devam ettiğini bildirmişti. Ankara Valiliği de "Valiliğimize tebliğ edilen mahkeme kararlarından MHP kongresinin yapılamayacağı anlaşılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

Suçlama neydi?

MHP olağanüstü kongresi sürecini değerlendiren MHP genel başkanlığı için adaylıklarını açıklayan eski milletvekilleri Sinan Oğan, Meral Akşener ve Koray Aydın ile MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek genel başkanlığa aday olan Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ Adalet Bakanlığı’nı baskı yapmakla suçladı.

MHP'de kurultay salonunun bulunduğu binaya TOMA'lı önlem alınması ve salonun mühürlenmesine ilişkin Meral Akşener Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sert tepki gösterdi. Meral Akşener, şöyle konuştu, "Herkesin amiri olan demek ki Bekir Bozdağ dönüp arıyor böylesi abuk bir durum oluşuyor. Mühürlenmiş olarak sadece şuan burayı gördüm. Ben keşif yapmaya geldim. İmza vermiş vermemiş tüm arkadaşlarımız geliyor. Biz yarın kongrenin yapılması için burada olacağız. TOMA'lar karşımızda. Kongrenin ille salonda olması gerekmiyor " dedi.



"Hukuksuzluğun başı Bekir Bozdağ’dır,

sözleri yok hükmündedir"

MHP başkan adaylarından Koray Aydın, Bozdağ'ın açıklamasından sonra Bozdağ'ın kongreye dair hukuki sürece müdahale ettiği iddiasını yineledi. Aydın, "Sayın Bozdağ’ın sözleri yok hükmündedir. 17-25 Aralık’ın temizleyicisidir. Onun için de bu görevdedir. Halk nezdinde bir değeri yoktur. MHP kongresine karıştı. Elini oradan çekmesini tavsiye ederiz. Hak varsa bu hakkı öbür dünyaya bırakmamak adına bu hakkın bu dünyada teslim edileceğine inanıyoruz" diye konuştu.