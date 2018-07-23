“Akşener istifa kararını 3 gün önce aldı; çalıştayda ‘madam' krizi çıktı”

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in seçimli kurultay ilan etmesi ve aday olmayacağını açıklamalarını değerlendirdi. Akşener’in istifa kararını 3 gün önce, kendisinin Bursa 3. sıradan aday gösterdiği Adnan İslamoğlu’nun “Yola çıktık, yarı yolda bıraktın… madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin…” tweet’i atmasının ardından aldığını aktaran Sarıkaya, İyi Parti Genel Başkanı’nın ‘madam’ hitabının ardından kendisine sahip çıkmadıkları gerekçesiyle kurmaylarına tepki gösterdiğini kaydetti.

Kurmaylarının İslamoğlu’nun “madam değil, madem demek istedim” diye açıklama yaptığını anımsatmasının ardından Akşener’in sakinleştiğini ifade eden Sarıkaya, daha sonrasında çalıştaydaki konuşmaların üslubunun sertliği sebebiyle Akşener’in istifa kararını duyurduğunu söyledi.

"Arbede çıktı, eski Gençlik Kolları Başkanı'nın burnuna yumruk atıldı"

Çalıştayda, Akşener’in konuşmasının ardından bir arbede çıktığını ve Genel Başkanı eleştiren kişiler arasında yer alan eski Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk’ün burnuna yumruk yediğini kaydeden Sarıkaya, İyi Parti’nin önümüzdeki günlerde yaşayacağı sürece dair de şu yorumlarda bulundu:

"Aslında Akşener de yerel seçim öncesi milletvekili olmaları ve istifa nedeniyle boşalan partide yenileme yapmakta kararlıydı.

Bazılarına göre buna giden süreci yönetti ve krizi bizzat tırmandırıp olağanüstü kurultaya gitmenin yolunu açtı.

Böylece kendi listesini kimseye muhtaç kalmadan yapma fırsatını yakaladı.

"Ağır akil isimler Akşener’i tekrar aday göstermekte kararlı"

Akşener olağanüstü kongre kararını açıkladığı Twitter mesajında da aday olmayacağını açıkladı.

Mesajında da vurguladığı gibi Akşener kendisi aday olmayacak hatta başlangıçta aday gösterilmesine de sıcak bakmayıp, çıkabilecek adayları görecek.

Ancak, Ahat Andican, Musavvat Dervişoğlu, Koray Aydın, Aytun Çıray’ın da arasında bulunduğu ağır akil isimler Akşener’i tekrar aday göstermekte kararlı.

"Akşener aday gösterilir ve yüksek oyla seçilir"

Partinin hiçbir devlet yardımını alamadığı bundan çok daha ağır dönemde, zorlukları aşmak için çaba gösterdiklerine dikkat çekiyor.

İlk girdiği seçimde yüzde 10 oy almış, 43 milletvekili çıkarmış Hazine yardımını hak etmiş partinin yerel seçime Akşener ile gitmeleri gerektiğine vurgu yapıyor.

Görünen o ki süreç de böyle işler…

Akşener seçimin hemen ardından Genel İdare Kurulu toplantısında da istifasını vermiş, akil isimlerin ısrarı üzerine devam kararı almıştı. Benzer süreç burada da çalışır, Akşener aday gösterilir ve yüksek oyla seçilir.

Böylece “Türkiye için yaşaması şart” dediği partisinde sürekli yük olanları da tasfiye olanağına kavuşur…"