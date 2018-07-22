İyi Parti olağanüstü kongreye gidiyor; Akşener aday olmayacak

İyi Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alındı. 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek kongrede genel başkan Meral Akşenir'in aday olmayacağı açıklandı.

Aday olmayacağını Twitter hesabından duyuran Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimden sonra kurultay çağrısında bulunmuştu. İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki liderlik ve değişim tartışmaları genel merkez ile muhalif arasındaki gerilimi arttırmıştı. İnce kanadı kurultay için 604 imza topladıklarını öne sürerken genel merkez bu imzaların kendilerine iletilmediğini belirtmişti.

İyi Parti teşkilatı, cuma günü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde gerçekleştirilen İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı için toplandı. Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin bugün (pazar) akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı.

İyi Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.



İyi Parti Meclis Grup Başkanı, İstanbul Milletvekili Ahat Andican da partilerinin bir ay içinde olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldıklarını, basın mensuplarıyla paylaştı.



İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ise "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.



Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partini yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.



Bu arada, alınan bu kararın ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 18.45 sıralarında otelden ayrıldı.