İyi Parti Sözcüsü Çıray, Meral Akşener'in "Aday olmayacağım" açıklamasını değerlendirdi

İyi Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, olağanüstü kongre kararı alınırken mevcut Genel Başkan Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı.

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Akşener'in açıklamasının partinin "lider ihtiyacı veya arayışı" bunmadığını belirterek "Gerekirse delegeler iradesini ortaya koyar ve Sayın Meral Akşener'i aday gösterir" dedi.

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Meral Akşener'in olağanüstü kongrede "aday olmayacağım" açıklamasını değerlendirdi. Çıray, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Kendisi kararını söyledi. Ancak gerekirse delegeler iradesini ortaya koyar ve Sayın Meral Akşener'i aday gösterir. İyi Parti'nin ve İyi Partililerin Meral Akşener dışında bir lider ihtiyacı veya arayışı yoktur" değerlendirmesinde bulundu.