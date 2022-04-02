Akşener’in görev değişiklikleri İyi Parti’de nasıl karşılandı?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün Başkanlık Divanı’nda değişikliğe giderek birçok ismin görevlerini yeniden belirledi. Peki görev değişiklikleri parti içinde nasıl karşılandı?

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu'na yeni Divan'da yer verilmedi. Ağıralioğlu Sözcü'ye, “Gelişmeleri biraz sükunetle izleyelim, anlamaya gayret edelim. Birkaç gün sonra sanırım bir şeyler demek zorundayız” açıklamasını yaptı.

Koray Aydın da Teşkilat Başkanlığı yerine Siyasi İşler Başkanlığı’na getirildi. Aydın, genel başkanın bulunmadığı zaman Divana da başkanlık edecek. Koray Aydın, Divan toplantısına kadar bu konuda konuşmama kararı aldığını belirtti.

İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı emekli Vali Nuri Okutan da yeni Divan'da yer almadı. Okutan'ın yerine Mehmet Tolga Akalın getirildi. Okutan, görev verilmeyişiyle ilgili soruyu, “Bu bir bayrak yarışıdır. Yeni görevlendirmelerle daha çok merkez sağa bir adım atıldı. Bu konuda benim de Sayın Genel Başkanımıza önerim olmuştu. Kararına saygılıyız” diye yanıtladı.

Eğitim Politikaları Başkanlığı'na getirilen Sevinç Atabay da daha önce Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda görev yapıyordu. Daha sonra Türk Eğitim Derneği Genel Müdürlüğü görevine getirilen Atabay, eğitim araştırmalarıyla da tanınıyor. Akşener, Atabay'ın yanı sıra TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nu da partiye davet etti. Ancak iki ismin birden bulunmasının yanlış yorumlanacağı değerlendirildi.

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