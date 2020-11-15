Akşener'den Albayrak'ın istifasını haberleştirmeyen medya kuruluşlarına: Saray’a bağlı olduğunu biliyorduk ama bunu en rezil şekilde itiraf etmelerini beklemiyorduk

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını hükümete yakın kanallar ve haber sitelerinin vermemesiyle ilgili olarak, "Tüm havuz medyasını, Sayın Albayrak'ın istifa sürecinde gösterdikleri üstün gazetecilik başarısından dolayı tebrik ediyorum. Biz medyanın Saray’a bağlı olduğunu biliyorduk ama, bu gerçeği, milletin huzurunda, olabilecek en rezil şekilde itiraf etmelerini, doğrusu beklemiyorduk" dedi.

İyi Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında Berat Albayrak'ın istifasını haberleştirmeyen haber kanallarını ve sitelerini eleştirdiği konuşmasını Twitter hesabından yeniden paylaştı.

"Gazetecilik mesleğine, bu kadar mı sırtınızı döndünüz?" diyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle, iktidar medyasının hakkını da teslim etmeden geçmeyeyim. Tüm havuz medyasını, Sayın Albayrak'ın istifa sürecinde gösterdikleri üstün gazetecilik başarısından dolayı tebrik ediyorum. Biz medyanın Saray’a bağlı olduğunu biliyorduk ama, bu gerçeği, milletin huzurunda, olabilecek en rezil şekilde itiraf etmelerini, doğrusu beklemiyorduk.