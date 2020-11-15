Akşener'den Albayrak'ın istifasını haberleştirmeyen medya kuruluşlarına: Saray’a bağlı olduğunu biliyorduk ama bunu en rezil şekilde itiraf etmelerini beklemiyorduk

Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı istifa etmiş. Dünya basını, Avrupa basını, olanı biteni manşetten veriyor. Yabancı ekonomi kanalları, flaş haber olarak alt yazı geçiyor. Amerikan basını bile, başkanlık seçimini bırakıp, son dakika gelişmesi olarak Türkiye'ye bağlanıyor.Ancak saray medyasında tek bir haber dahi yok… Medyanın görevi, Türk milletine haber vermektir. Elbette, medya kanalları arasında görüş farklılığı olur. Ama ayyuka çıkmış bir haberi gizlemek olmaz. Gazetecilik mesleğine, bu kadar mı sırtınızı döndünüz? Türk milletinin haber alma özgürlüğüne, bu kadar mı kastettiniz? Yazıklar olsun."