Akşam: Yakalanan PKK'lı Tahir Elçi'yi öldürdüklerini itiraf etti

Akşam gazetesi, 28 Aralık 2015’te Suriçi’nde yaptığı basın açıklaması sırasında çıkan olaylarda öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin PKK tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Gazete, Elçi’ye dair iddia için “Tahir Elçi’yi PKK’nın öldürdüğü ortaya çıktı. Teslim olan bir terörist, ‘Cinayeti örgüt işledi, saldırıyı kameraya çektik. Amaç ‘devlet öldürdü’ diyerek halkı sokağa dökmekti’ dedi” ifadelerini kullandı.

Akşam gazetesinin manşetten “Yakalanan teröristten suikast itirafı; Elçi’yi öldürüp kayda aldık” başlığıyla Devrim Tosunoğlu-Levent Albayrak imzasıyla verdiği haber şöyle:

“Diyarbakır Sur’da basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin PKK suikastine kurban gittiği ortaya çıktı. Teslim olan iki terörist cinayetin PKK tarafından işlendiğini, plan doğrultusunda cinayet anının kameraya çekildiğini anlattı. X kod isimli O.Z, savcılıkta verdiği ifadede “Tahir Elçi’nin 3 gün önce dört ayaklı minarenin orada açıklama yapacağını biliyorduk. Önceden bize orada hazır olmamızı söylediler. Mahsun Gürkan ve Süleyman isimli örgüt elemanları bize suikast eyleminden bahsettiler” diye konuştu.

Kayıp kamera aranıyor

O.Z., “Örgüt elemanları ateş açacak, kargaşa esnasında Elçi öldürülecekti. Daha sonra ise örgüt bunu propaganda malzemesi yapıp ‘devlet öldürdü’ algısı yaratarak insanları sokağa dökmeyi hedefliyordu” dedi. Cinayeti kameraya çektiğini söyleyen H. Kod adlı E.B. ise “Çekilen görüntülerin kırsal alana gönderileceğini söylediler “ dedi.

Terörist E.B olay sonrası kaçtıklarını ve kamerayı ara sokaklarda bir evin bodrumuna attığını söyledi. Polis, savcılığa ek ifade veren iki kişinin bilgileri doğrultusunda Sur’da kayıp olan kamerayı arıyor.”